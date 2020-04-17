河南餐饮复工率高达86.5% 网上购物节提振郑州经济

疫情暴发之后，河南省各级政府出台一系列惠民政策，一手抓疫情防控，一手抓复工复产。为了响应政府号召，美团推出“春风行动”，帮助餐饮企业转战线上自救，并推出疫后培训授之以渔。

2月19日，河南省市场监管局联合美团大学开设疫后培训，吸引超过25万人次的河南餐饮商家观看。2月28日，美团向河南餐饮企业投放1000万张食安封签，严防送餐过程中的交叉污染。3月15日，郑州市商务局联合市工信局、市农委、市文广旅游局等政府部门，携手美团举办网上购物节。

河南餐饮商户复工率稳步回升，趋势向好。美团平台大数据显示，截至4月13日，河南餐饮商户复工率达到86.5%，超过全国平均水平（86.4%）。

线上培训课助力疫后经营

在政府的带领下，美团大学开设线上培训课。2月19日，河南省市场监管局联合美团发起“助力餐饮复工”公益直播活动，截至当晚，吸引超过25万人次的河南餐饮商家观看。

当天“培训直播”的主题是“解读《餐饮企业在新型冠状病毒流行期间经营服务防控指南(暂行)》，主讲人是美团大学特约讲师刘成章。他从新型冠状病毒病原学特点讲起，结合实例，详细拆解餐厅场所、设备、外卖服务等各方面的防护工作。

1000万食安封签全程保证送餐安全

随着城市复工量增大餐厅暂停堂食，河南市场外卖订餐量稳步上升。2月下旬，河南省市场监督管理局印发《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控期间网络订餐食品安全工作的通知》，要求网络订餐平台加强餐食配送过程管理。

疫情期间，在众多印刷工厂没有复工的情况下，美团克服种种困难，从全国各地调拨资源及组织生产，第一时间响应政府号召，从2月28日开始，陆续向河南餐饮企业投放1000万张食安封签，用于对食品包装进行封签，严防送餐过程中的交叉污染。此外，美团还推出“无接触安心送”服务，减少骑手和用户面对面接触的几率，保障用户和骑手在收餐环节的安全。

此外，美团还将厨师、打包员、骑手的健康情况及餐箱消毒情况等安全防护信息，以商家端和配送端的“电子卡+实体卡”形式更透明地呈现给用户。

网上购物节提振郑州经济复苏

疫情逐渐趋稳，复工复产成为政府的工作重心。为了尽快释放消费潜力，郑州市商务局联合市工信局、市农委、市文广旅游局等政府部门，携手美团在3月15日至3月22日以“时尚绿城、乐享郑州”为主题，举办“春暖郑州”网上购物节。

美团外卖除了在专区上线“乐享郑州”页面，给与平台商户流量倾斜，还有红包、满赠、抽奖等活动，给消费者实惠，双管齐下促动消费。

“河南各地政府在抓好疫情防控的同时，结合实际情况帮助餐饮企业，提供疫后经营指导，开展线上购物节，帮助企业度过生存难关，给疫情防控和餐饮商户复苏打下坚实的基础。”美团点评副总裁兼美团研究院院长来有为表示。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)