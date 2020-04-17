农业农村部部长韩长赋将出席二十国集团农业部长特别会议

中新社北京4月17日电 (黄钰钦)中国外交部发言人赵立坚17日在例行记者会上介绍，中国农业农村部部长韩长赋将出席二十国集团农业部长特别会议，中方期待会议就携手应对疫情、维护全球粮食供应稳定和安全发出积极信号。
有记者提问，新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，粮食安全问题又一次引发高度关注。沙特提议于4月21日召开二十国集团农业部长特别会议。中方将派哪位官员出席？对本次会议有何期待？
赵立坚介绍说，3月26日，二十国集团领导人召开应对新冠肺炎特别峰会，就推动全球合作应对疫情、稳定世界经济达成重要共识。随着疫情发展，沙特提议召开二十国集团农业部长特别会议，以应对全球疫情下的粮食和农业安全问题，中方对此高度赞赏。据了解，中国农业农村部部长韩长赋将出席会议。
赵立坚指出，中方一直高度重视粮食安全问题，期待会议就携手应对疫情、维护全球粮食供应稳定和安全发出积极信号。
另有记者提问，16日晚，俄罗斯总统普京宣布推迟举办卫国战争胜利75周年“5·9”庆典。中方对此有何评论？
赵立坚表示，中俄是全面战略协作伙伴，两国也都是二战主要战胜国，为二战胜利作出巨大贡献，作出巨大牺牲。中方支持俄方举办卫国战争胜利75周年纪念活动，理解俄方推迟举办“5·9”庆典的决定。双方将继续同国际社会一道，坚定捍卫二战胜利成果，践行多边主义，反对篡改历史、美化侵略的行径。(完)
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】