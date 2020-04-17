原标题：农业农村部部长韩长赋将出席二十国集团农业部长特别会议

中新社北京4月17日电 (黄钰钦)中国外交部发言人赵立坚17日在例行记者会上介绍，中国农业农村部部长韩长赋将出席二十国集团农业部长特别会议，中方期待会议就携手应对疫情、维护全球粮食供应稳定和安全发出积极信号。

有记者提问，新冠肺炎疫情在全球扩散蔓延，粮食安全问题又一次引发高度关注。沙特提议于4月21日召开二十国集团农业部长特别会议。中方将派哪位官员出席？对本次会议有何期待？

赵立坚介绍说，3月26日，二十国集团领导人召开应对新冠肺炎特别峰会，就推动全球合作应对疫情、稳定世界经济达成重要共识。随着疫情发展，沙特提议召开二十国集团农业部长特别会议，以应对全球疫情下的粮食和农业安全问题，中方对此高度赞赏。据了解，中国农业农村部部长韩长赋将出席会议。

赵立坚指出，中方一直高度重视粮食安全问题，期待会议就携手应对疫情、维护全球粮食供应稳定和安全发出积极信号。

另有记者提问，16日晚，俄罗斯总统普京宣布推迟举办卫国战争胜利75周年“5·9”庆典。中方对此有何评论？

赵立坚表示，中俄是全面战略协作伙伴，两国也都是二战主要战胜国，为二战胜利作出巨大贡献，作出巨大牺牲。中方支持俄方举办卫国战争胜利75周年纪念活动，理解俄方推迟举办“5·9”庆典的决定。双方将继续同国际社会一道，坚定捍卫二战胜利成果，践行多边主义，反对篡改历史、美化侵略的行径。(完)

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