商务部部长钟山同古巴外贸外资部长马尔米耶卡通电话

4月15日，商务部部长钟山应约同古巴外贸外资部长马尔米耶卡通电话，双方就加强中古抗疫合作深入交换意见。

钟山表示，在习近平主席亲自指挥，亲自部署下，中国疫情防控取得明显成效，形势持续向好，为全球抗疫斗争赢得宝贵时间，作出重要贡献。我们不会忘记，在中国疫情防控的关键时刻，劳尔第一书记和迪亚斯-卡内尔主席在第一时间向习近平主席致电慰间。2月28日，迪亚斯-卡内尔主席与习近平主席通电话，支持中国的抗疫斗争。中方感谢古方克服自身困难，向中国捐赠抗疫物资，充分体现两国深厚的传统友谊。中古同舟共济的好朋友、好同志、好兄弟关系，经得起历史考验。

马尔米耶卡表示，中国政府和人民在习近平主席的坚强领导下，在抗击国内疫情方面已取得伟大成就，古方对此高度赞赏，坚定支持中方抗击疫情的努力。中方已对世界80多个国家及国际组织提供无私援助，得到国际社会广泛认同。目前，古巴疫情防控形势严峻，希望继续得到中方的帮助和支持，进一步加强两国间的抗疫合作。

钟山表示，中国商务部将认真落实两国元首达成的重要共识，坚定支持古巴抗疫斗争，为古方在华商业采购医疗物资提供力所能及的协助。中方坚信，在劳尔第一书记和迪亚斯-卡内尔主席的坚强领导下，古巴人民一定能克服困难，战胜疫情。

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