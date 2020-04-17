网易联合创新中心持续助力地方数字经济

当前，各地复工复产按下“快进键”。有行业人士指出，对地区或企业来说，一个重要工作是如何借助专业的第三方数字化技术力量，完成年度转型规划。在刚去的2020年Q1，网易旗下的产业服务平台——网易联合创新中心先后落地台湾、济宁、长治三地，为当地企业数字转型升级聚势。

2016年12月，孵化于网易杭州研究院的网易联合创新中心，是基于网易二十多年对互联网产品研发体系及运营模式的深入探索和经验积累，利用云计算、大数据、人工智能、在线教育、消费升级、娱乐传媒等各个领域的优势资源，汇聚产业赋能、产业投资、人才引进、互联网升级等发展要素于一体的产业服务平台。

网易联合创新中心在成立之初主打的“3+N”赋能体系一直延续至今，并为地方的产业数字化发展贡献了重要力量。根据官方解释，“3” 代表产业互联网平台、线上创新服务平台、线下产业服务空间三大服务平台，N是指网易及其合作伙伴丰富的技术能力和生态资源。

为满足市场需求，网易联合创新中心不断深挖互联网的价值，并基于技术创新与各产业结合，通过成熟的三大服务平台，与政府、企业、院校等多方力量共同培育新业态。

产业互联网平台：网易向智慧城市和产业价值创新园开放工业互联网、教育云平台、文创互联网平台、旅游云平台、政务云平台等应用场景，打造新一代信息技术创新高地、企业数字化智能化战略转型示范集群、高新科技产业加速器等大产业生态圈，推动融合创新和示范应用。

线上创新服务平台：网易联合创新中心在线服务平台集合了企业扶持资源申请、园区办公入驻申请、在线学习平台等多个功能板块，主要为创新企业提供网易的云计算、在线教育、媒体传播、融资对接、媒体报道等多元化的扶持资源，推动创新企业加快发展，推动传统企业转型升级。

线下产业服务空间：网易联合创新中心通过与区域内的专业空间运营商合作，面向创新企业提供企业办公商务空间、前沿科技展示中心、教育培训空间、产业平台研发空间。

为加速企业创新发展，网易联合创新中心聚集网易以及各生态合作伙伴力量，形成了独特的技术服务、人才培育、市场服务、生态服务等赋能体系。

技术服务方面，依托网易积累20多年的云计算、大数据，以及人工智能等互联网技术优势，结合网易生态合作伙伴的能力，推动新兴产业加速发展，助推传统产业转型升级。

人才培育方面，通过线上在线学习平台、线下产业人才培育活动，聘请多位行业名师及网易资深专家，覆盖云计算、大数据、智能制造、互联网金融、消费升级等12大领域，400门以上的职场精品课程，赋能企业人才培养。

市场服务方面，通过CITC、网易云创大会等大型线下活动为企业创新提供融资服务与推广平台，整合网易集团媒体资源及知名合作伙伴资源，为创新中心入驻企业进行宣传报道、市场推广。

生态服务方面，平台连接打通100家以上知名投资机构，100家以上知名创服机构，多家空间运营商，以及丰富的网易系资源，形成产业投资、产业赋能、人才引进等的生态服务能力，助力地方数字经济发展。

从2017年首次进入淮南，到2018年走进宿州市高新技术开发区，到2019年落户兰州城关区，再到2020年3月落地长治经济技术开发区，经过3年多的发展，网易联合创新中心已经覆盖了中国东北、西北、西南、华东、华北、海峡两岸等多个地区，截至2020年4月，网易联合创新中心已经落地19省市。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)