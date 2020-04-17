原标题：兴业银行：4月15日起多渠道销售首期脱贫攻坚主题债券

由国家开发银行发行，兴业银行参与承销的首期脱贫攻坚专题债券于2020年4月15至16日发行。

据悉，兴业银行将通过手机银行、企业网银及柜面等渠道向零售和企业客户销售本期债券。销售所筹集资金将主要用于国家开发银行向深度贫困地区发放重大基础设置、农村基础设施和产业扶贫等领域的扶贫贷款，重点支持贫困地区扶贫龙头企业复工复产、扶贫重点项目开工建设以及春耕备耕工作开展等项目。

本期国开脱贫攻坚专题债券为1年期固定利率债券，债券代码200206，债券简称20国开06，票面利率1.11%，投资起点金额为100元，最小递增单位为100元，按年付息，债券起息日为2020年4月17日，付息兑付日为2021年4月17日。本期债券4月21日上市交易，债券上市后每个交易日的10:00-15:30可通过手机银行、企业网银或柜面等渠道进行交易，资金即时到帐。疫情防控期间，建议客户通过手机银行、企业网银等网络渠道便捷开展申购和交易。

国开脱贫攻坚主题债券享受国家类主权信用，相比理财和大额存单，具有信用资质优异，且购买门槛低的特点，更适合个人投资者购买，在获得一定投资收益的同时,可切实支持国家金融扶贫工作。

2020年是脱贫攻坚战决胜之年。兴业银行克服疫情带来的不利影响，统筹推进金融支持疫情防控、经济发展和扶贫攻坚工作，产业扶贫、渠道扶贫、产品扶贫、定点扶贫和教育扶贫五大精准扶贫体系协同发力，“输血”“造血”并举，全力支持打赢脱贫攻坚战。数据显示：截至2019年末，精准扶贫贷款余额145亿元，同比增长20%。（陈浩）

(责编：任妍、孙阳)