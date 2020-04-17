海信发布国内首款搭载WiFi 6电视

原标题：WiFi 6电视来了 海信连推系列新品拓展电视边界

中新网4月17日电 在全场景应用时代，电视这一最重要的家庭流量入口正在被赋予无限的想象力。4月16日，海信在2020年春季新品发布会上一气推出国内率先搭载WiFi 6的电视、首个通过腾讯START云游戏银标认证标准的电视、首创蜂窝仿生屏幕发声技术的激光电视等最前沿最新鲜的电视“黑科技”，旗帜鲜明地彰显出一个技术创新派的价值主张，引领行业跳出价格战怪圈，开启电视的真未来。

海信X系明星产品社交电视，是智能家庭范畴内的全新电视形态，通过AI技术的应用，在行业内首次实现了多路视频通话、云健身、云K歌等创新场景。本次发布会，海信宣布社交电视在行业内率先通过腾讯START云游戏银标认证标准，并作为腾讯START云游戏首个官方内测合作伙伴上线了云游戏平台，为用户提供免安装、零卡顿的大屏云游戏体验，目前已支持NBA2K Online 2、FIFA Online 4等热门游戏。

很多人在上网追剧听歌时，由于网速的原因视频容易卡顿，为画面流畅只能牺牲画质和音质。海信A7F是国内首款搭载WiFi 6的电视，采用最新无线局域网标准WiFi 6，速率是上一代Wi-Fi的2.7倍，很好地解决了上述需求痛点。作为AI电视系列中的“扛把子”，海信A7F搭载星光级摄像头，能够实现高带宽6路视频、AI健身私教、AR高清魔镜等功能，充分满足“泛90后”潮流与科技爱好人群需求。

可以说，海信智能内容服务和AI交互设计能力可以完胜任何一个互联网电视品牌。而画质作为海信电视在过去50年的技术研发中投入最大的技术领域，也早已是海信的看家本领。

发布会上海信发布了超画质电视U系11款春品顶级音画产品。75和85英寸U9旗舰主打8K HDR超画质影像，清晰度是1080P的16倍，可以精准还原HDR高动态影像。U8系列主打零框感全视屏，屏占比接近99%，美到没边，同时有4K HDR和信芯H3画质芯片加持，具有超强大屏沉浸感。U7系列为体育和游戏爱好者量身打造，搭载100级分区控光技术，细节表现是同价位产品2倍。U7系列支持4K HDR和120HZ高刷新率，配备HDMI 2.1接口，支持4K 120Hz信号输入与VRR专业游戏模式，可以快速响应游戏玩家操作。

经过7年的发展，海信激光电视凭借护眼优势和影院级的大屏观看体验成为中国家庭大屏换代首选产品。海信此次推出的88英寸全声屏激光电视首创蜂窝仿生屏幕发声技术，相当于在88英寸屏幕空间集合10万级发声单元，让电视不用扬声器就能展现出立体音场，给人“音画和一”的临场感。

目前，电视正以前所未有的场景价值回归家庭中心，电视行业新变量接连入场，价格战层出不穷。从此次围绕全场景娱乐和超画质体验海信推出的全系新品可以看出，海信始终坚持通过技术形成差异化竞争优势价值主张，并用实际行动引导行业竞争回归正途。

(责编：毕磊、夏晓伦)