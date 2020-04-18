杨志明：稳定农民工就业 千方百计助力农民工复工

4月17日，中国劳动学会会长杨志明在由中国劳动学会薪酬专业委员会举办的“疫情就业劳动关系”网络直播讲座中建议，稳定农民工就业就是稳住就业的基本盘，应当通过加快实施一揽子援企救助计划、加大对中小微企业的精准扶持的力度，千方百计助力农民工复工。

当前我国面临着加快复工复产逐步恢复经济和国际疫情蔓延的迭加影响，总体上统筹防疫与复工呈双向推进态势，“前期先防控后复工、中期边防控边复工、后期以复工促防控”，把握节奏变化、适时按下“转换键”成为决策关键。

杨志明表示，需要从国际化的视角和国家治理能力现代化的层面深入研究特殊时期的应对之策，进一步加大精准施策和落地见效的力度，对冲企业和农民工等劳动者受到的损失，破除影响企业复产、农民工复工的种种障碍，创新劳动用工管理，提升暖企政策效能，在稳就业、稳经济中激发企业活力，稳定农民工等劳动群体收入，将疫情带来的损失降到最低程度，将恢复和发展经济的潜力释放到新的高点。

“从高质量发展、加快转型角度看，需加快全面复工复产、化危为机。市场淘汰是无情的，恢复经济是有情的，在特殊时期，企业只要有口气，也要千方百计救活，每个企业都维系着稳就业的因子。”杨志明说。

一是集合财税、金融、就业扶持政策，形成一揽子援企救助计划。按照GDP10%测算的话，钱从那里来？提高中央财政赤字率、发行抗疫特别国债、扩大地方专债规模、转让部分国有资产、调剂部分国家社会保障基金补社保减费亏控和金融支持，使宏观政策更有力应对疫情对企业的冲击，进而将扶持政策细化成适合企业的精准施策，刺激消费回升，增强企业抗击疫情冲击的信心。

二是加大对中小微企业“量身定制”的政策扶持力度。将援企政策给企业的“放水”转化为扶持中小微企业的“管灌滴灌”。特别救助困难中小企业，大力扶持小店小铺经济，让小微企业活起来。

三是及时消除管制思维，回归复工复产政府指导、企业自定、部门监督的服务思维。去除影响复工的种种障碍，为防疫常态化下加快全面复工创造有利条件、全面恢复生产生活秩序，取消不合理的出入限制对保证复工复产的安全有序十分必要。

四是开拓复工复产新岗位，努力实现今年新增就业目标。为实现今年新增就业目标，可采取增加购买公益性岗位、补充公共卫生防疫基层人员、延迟大学生毕业分配期至两年、延迟复退军人一年转业、继续扩招百万职业技术学校学生、将今年农村“两后生”（初、高中毕业生）基本吸收到职业技术学院（校）、积极开发数字经济和平台经济中新职业岗位、增加灵活就业宽松度等措施。

五是千方百计在稳定特殊时期复工岗位上下功夫。应以避免发生大批工人失岗为底线，适度增加失业允忍度，将调查失业率目标由5.5%适当调高，并实施发放特别困难企业稳定劳动关系基本生活补助、将农民工稳定在企业。在三年（2019至2021）1000亿元补助培训1500万职工的行动计划中，可将2021年部分资金额度提前到2020年集中使用。对下岗职工大规模开展转岗职业技能培训等，谨防劳动关系出现重大风险。

六是推进劳动用工管理的创新，以适应后工业化时代的弹性就业、临时用工、共享用工。要及时研究适应新型用工的养老、医疗、工伤和失业保险新办法，以灵活用工机制助力企业灵活经营。同时，加倍重视复工复产中集体劳动争议问题，发挥人社部门会同工会、企联工商联协调劳动关系三方机制作用，在保护劳动者权益和保障企业恢复生产经营之间寻求新的共识和平衡，实现劳资两利。

七是加强对复工复产和防疫防控的宣传舆论引导。加强对援企复工政策的宣传解读，让更多企业和农民工等劳动者知晓国家出台的新政策。制定农民工返城防疫手册和图解，明确防疫末结束期间“纪律”和“注意事项”。及时总结防疫防控与复工复产的新鲜经验和可复制的有效做法。

八是将行之有效的特殊时期政策有选择地上升为长远制度安排。可将大力发展城市适应农民工特点的小户型租赁住房，将特殊时期先进制造企业快速转产防疫物资纳入国家统筹分配等创新性政策，写入今年政府工作报告，列入国家“十四五”中长期计划。

九是化危机为取得改革突破的机遇。将短期刺激与中长期结构优化相结合、将加快创新和推进改革有新突破相结合，带动新增就业增加。建议加快组建（或改组现有银行）国家中小企业银行，使地方城市商业银行、农业合作银行等回归到加快发展中小企业的轨道上，使银行与企业利益紧密关联，从根本上治理中小微企业融资难的顽症。

十是从国家层面出台“进一步稳定农民工就业的意见”。稳定贫困地区农民工复工是完成今年扶贫任务的重中之重。今年到目前为止还有600万贫困地区劳动力需要外出打工，建议对吸纳52个特别贫困县农民工就业的困难企业，给予稳岗特别补助，由企业和政府共同承担基本工资，有力支持今年精准扶贫目标的实现。（陈崛翔）

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