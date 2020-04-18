河北餐饮复工率达85.2% 智慧化服务助力餐饮复苏

疫情暴发之后，河北省各级政府出台一系列惠民政策，一手抓疫情防控，一手抓复工复产。为了响应政府号召，美团推出“春风行动”，帮助餐饮企业转战线上自救，并推出疫后培训授之以渔。

2月5日，石家庄市委副书记、市长邓沛然带领商务、邮政、工信等部门，到美团慰问外卖骑手，并送上口罩等防护用品。3月5日，唐山市市场监督管理局联合美团发起“助力餐饮复工”公益直播活动，提升餐饮企业的疫情防控能力。3月13日，邯郸市市场监管局首批推出1000张餐饮场所“安心码”，在全市复工复业餐饮单位推广，以专属智慧化服务，助力河北餐饮复工。

河北餐饮商户复工率稳步回升，趋势向好。美团平台大数据显示，截至4月14日，河北餐饮商户复工率达到85.2%，创节后新高。

石家庄市长慰问美团骑手 以服务助力疫情防控

在政府的带领下，美团外卖骑手春节期间坚守岗位，勇敢“逆行”，实行“无接触配送”，以自己的辛勤劳动为打好疫情防控阻击战做出贡献。2月5日，石家庄市委副书记、市长邓沛然带领商务、邮政、工信等部门，到美团公司慰问外卖骑手，并送上口罩等防护用品。

邓沛然指出，在智慧零售时代，美团外卖骑手逐渐成为小区生态的基层支撑力量，是社区服务有特殊贡献度的群体。在疫情防控期间，他们的工作不仅具备市场属性，更具备公共属性，既为社会大众提供了服务产品，又为减少人员出行和人际接触发挥了巨大的代替效应，对于降低群众出门频率、减少公共聚集、稳定人心、降低疫情传染风险具有积极的作用。

邓沛然表示，希望他们在抗击疫情期间加强自身安全和自我防护，为人民群众提供更好服务，为打好疫情防控阻击战做出更大贡献。

开设线上培训课 辅助疫后经营

在政府的带领下，美团大学开设线上培训课。3月5日，唐山市市场监督管理局联合美团发起“助力餐饮复工”公益直播活动。活动通过“知识预习、专家直播、试题强化”三合一的在线直播模式，督促餐饮企业严格落实防疫要求，提升餐饮安全水平，同时为餐饮企业复工复产做好前期准备。

随后，3月6日，秦皇岛市市场监督管理局联合美团大学对全市餐饮从业人员开展线上培训，培训内容包括：餐饮企业复工复产以后对食品安全的要求，经营场所卫生、设备设施管理、食品原料采购与管理、外卖食品管理、员工返岗疫情防控等。

“安心码”智慧化服务 促进河北餐饮复工

3月13日，邯郸市市场监管局首批推出1000张餐饮场所美团“安心码”，在全市复工复产的餐饮企业推广。

美团安心码以大数据平台为依托，为各餐饮企业制作专属二维码，并实行“一店一码”，在餐饮企业店内显著位置张贴。消费者进店消费时，用手机扫码就可快速建立“时间—消费者—码—地点”的数据关系，不需要繁琐的人工登记，避免交叉感染和数据采集不准确。美团以“安心码”的智慧化服务，建立起用餐人员可追溯的制度。

此外，美团还以“安心”为纽带，推出“安心消费节”、“安心福利包”、“安心保障措施”等系列举措。目前，美团到店开通了“安心”系列服务的商户近112.8万。“安心餐厅”的商户已超35万家，全国优质商户的订单量增长达61.6%，比同期未加入“安心伙伴联盟”的商户高出46.5个百分点。

“河北各地政府在抓好疫情防控的同时，结合实际情况帮助餐饮企业，提供疫后经营指导，并帮助企业度过生存难关，给疫情防控和餐饮商户复苏打下坚实的基础。”美团点评副总裁兼美团研究院院长来有为表示。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)