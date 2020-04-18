安心消费节助力区域经济复苏 餐饮复工率稳步回升

疫情暴发之后，安徽省各级政府出台一系列惠民政策，一手抓疫情防控，一手抓复工复产。3月10日，安徽个体民营企业协会携手美团发起“助力餐饮复工”公益直播活动，提升餐饮企业的疫情防控能力。4月10日，安庆市市场监督管理局、市商务局联合美团推出安庆市“安心消费节”，并推出一系列促进消费的举措。
安徽餐饮商户复工率稳步回升，趋势向好。美团平台大数据显示，截至4月15日，安徽餐饮商户复工率达到89.3%，超过全国平均水平（87.4%）。
助力商户复苏 疫情期间逆市上扬
疫情期间，堂食关闭，导致餐饮企业损失惨重。在政府的带领下，安徽本地知名奶茶连锁品牌卡旺卡却在美团外卖上实现了逆市上扬。
为了响应政府号召，3月初，美团升级春风行动，包括超级流量卡增加曝光，和配送费减免等措施。卡旺卡奶茶店当时复工的门店不足50%，但日订单峰值达到10000多单，创下春节后新高。
据美团安徽区域负责人透露，疫情期间，安徽区域有近5000家新商户入驻美团外卖，以应对堂食关闭带来的损失。
安心消费节 助力区域经济复苏
4月10日下午，安庆市市场监督管理局、市商务局联合美团推出“春风十里相约宜城”——安庆市“安心消费节”，并在现场推出一系列促进消费的举措。
“安心消费节”期间，美团联合到店餐饮业、到家外卖、到店住宿三个业务板块，采取流量扶持、佣金返还、VIP版本软件免费使用等优惠措施，护航优质商户复工，推动消费逐步复苏。
“我们严格落实消毒、通风、测温、佩戴口罩、信息溯源等防控措施，同时持续加强食品安全管理，为消费者提供安全新鲜的菜肴。我相信在政府的支持下，在美团的帮助下，我们餐饮业会迎来新的发展机遇。”安庆厚味小厨川菜馆负责人王正如感慨。
“安徽各地政府在抓好疫情防控的同时，结合实际情况帮助餐饮企业，提供疫后经营指导，并举办消费节，帮助企业度过生存难关，给疫情防控和餐饮商户复苏打下坚实的基础。”美团点评副总裁兼美团研究院院长来有为表示。
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