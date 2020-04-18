交通运输部：对国际道路运输的驾驶员实行封闭管理

人民网北京4月18日电 （记者乔雪峰）4月18日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，交通运输部安全总监、水运局局长李天碧在发布会上表示，交通运输部要求各相关省市交通主管部门进一步规范国际道路货物驾驶员的封闭管理，压紧压实公路口岸属地管理责任，进一步防控境外疫情通过国际道路货运输入。

李天碧表示，对从事国际道路运输的中外驾驶员在我国境内期间实行封闭管理，避免人员近距离接触，特别是与货运场站的管理人员、装卸人员的近距离接触。

在规范中方驾驶员封闭管理方面，对在公路口岸出境，当天能回来的返回境内的人员，经过体温检测合格，采取必要防护措施的情况下，不需要隔离。当然，口岸所在地实行封闭管理的，避免接触其他人员，并且定期开展核酸检测。如果他要离开口岸所在地，往国内其他地区的时候，要核酸检测是阴性，到达目的地以后，接受当地的防疫管理。

在规范外方驾驶员的封闭管理方面，要求外方货运车原则上应在陆路口岸卸货，入境的外方驾驶员应该当天离开境内。装卸货物不得接触货运场站的管理人员和装卸人员，如果确实有困难，无法当天离境的外方驾驶员，经体温检测合格，在当地联防联控机制安排下，通过乘坐点对点一站式运输车辆，到达指定地点封闭管理，在离境前不得外出。

李天碧进一步指出，针对入境车辆停靠的货运场站实施严格的封闭管理，为入境驾驶员设置专门的临时通道和专门的休息区域，运输企业和货运场站要严格落实疫情防控措施，加强车辆的消毒和驾驶员、场站管理人员、装卸人员的自身防护和防疫物资的配备。同时要求交通运输主管部门加强对口岸交通运输一线人员的防疫物资配备。进一步完善应急预案，做好突发事件的应急处置。“我部将坚决贯彻党中央、国务院各项防疫工作部署，严守国际道路运输货物的疫情防控关，坚决打好防控境外疫情输入的攻坚战、阻击战。”

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