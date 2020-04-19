农业农村部：网红直播带货让农产品销售找到了新出路

央视网消息：4月19日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍抓好春季农业生产和农产品保供工作情况。
农业农村部市场与信息化司一级巡视员陈萍介绍，近年来，新零售和新业态快速发展，利用网络直播、短视频等形式促进农产品销售已经成为了新潮流新亮点，是农产品营销的创新，也补上了传统农产品营销的“短板”，对于缓解卖难、助力产业发展和促进农民增收都发挥了积极的作用。特别是疫情期间，全国上万间的蔬菜大棚瞬间变成了直播间，市长、县长、乡镇长纷纷带货，还有网红带货，让直播成为“新农活”，也让农产品的销售找到了新的出路。
疫情发生以来，农业农村部充分发挥互联网平台的积极作用，组织阿里、拼多多、京东、苏宁、一亩田等电商企业开展爱心助农活动，推出了流量支持、优惠贷款和运费补贴等各项促销措施，助力卖难农产品快速销售。截至4月17日，各大电商平台累计销售湖北农产品79.6万吨，撮合线上交易达到1280万次。另外，还指导优农协会与新浪微博、央视新闻和快手等联合举办了“谢谢你为湖北下单”这样一场公益带货直播活动，销售额超过了1个亿。
陈萍表示，下一步，农业农村部将继续加快实施“互联网+”农产品出村进城工程，加强与电商企业合作，加快新技术、新模式、新业态的创新步伐，为促进农产品流通提供有力的支撑。
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