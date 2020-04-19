百亿流量助力优质房产内容创作

4月16日消息，房产信息综合平台幸福里携今日头条推出“幸福敲门”计划，2020年度面向全国23座城市征集优质房产内容创作者，并通过提供百亿流量支持等方式助力优质内容创作。
同时，将对所产生的优质内容进行梳理，按照城市测评、板块测评、小区测评、业主测评等模块清晰呈现，以帮助用户更高效地获取房产类信息。
房产是家庭大宗资产，影响其交易的决策因素复杂。这也决定了用户对于房产优质信息的强需求。据幸福里统计，2019年全年，用户对其平台上城市板块解读、买房知识、楼盘测评等内容的消费次数占整体内容四成左右。
为了将优质房产信息更高效地呈现给用户、进而降低其交易决策门槛，推出“幸福敲门”计划：鼓励优质内容创作，并将原本碎片化的房产内容，基于清晰的脉络呈现给用户，并通过优化内容与用户的匹配度提升分发效率。该计划将面向全国征集优质房产内容创作者，预计2020年覆盖天津、上海、武汉、深圳等23座城市。
负责人介绍，所征集的优质内容可由房产领域专业创作者、房产行业从业者、小区业主等专业人士创作，同时幸福里还将和优质创作者签约组成城市专家团。这些内容将通过图文、视频、问答、直播、专栏等形式展现。对于所产生的优质内容，将提供预计百亿流量的支持。
“幸福敲门”的呈现方式则有助于提升用户获取房产信息的效率。例如杭州用户可以根据城市、区域板块、小区、业主讨论等维度了解关于杭州房产市场的相关信息。
“房产用户对内容消费的需求越来越细分、专业”，负责人介绍，根据对平台房产内容热度指数、用户搜索热词等维度分析，发现用户对买房实操内容的关注度在提高，“幸福敲门”在鼓励优质内容创作的同时对优质房产内容进行结构化呈现，“能够让信息更贴合用户需求，提升用户的消费决策效率”。
房地产领域知名自媒体人卢俊分析，目前在房产内容生态领域内，现有的房产信息平台通常是抓住用户买房前的一个月需求窗口，而创作者应该抓住用户买房前的四个月时间段，进行长期、针对性的输出。
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