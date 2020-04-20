米面随买随有 蔬菜运销顺畅

本报北京4月19日电 （记者申少铁）19日是二十四节气的谷雨，按照农时，谷雨之后春播就大面积进入高峰。国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍抓好春季农业生产和农产品保供工作情况并答记者问。
“今年以来，受疫情影响，部分地区的农产品产销衔接阶段性受阻，价格波动比较大，但由于我国农业产能稳、总量足，市场运行基本平稳。”农业农村部市场与信息化司一级巡视员陈萍介绍，近期，随着疫情防控形势的好转，农产品流通基本恢复正常，价格以稳中有降为主。
一季度农产品批发价格200指数先涨后跌，3月平均指数为129.35点，比2月份下降6.38个点，与1月份基本持平。分品种看，牛羊肉、禽肉和鸡蛋的价格偏弱运行；蔬菜、水果价格季节性波动低于去年同期；水产品交易量回升，价格回落。“从后期走势看，粮食库存充足，家禽生产形势好转，应急蔬菜上市量增加，农产品市场有望继续保持总体稳定。”
“目前，我们国家粮食储备是充足的，口粮完全自给，米面随买随有。当前重点还是要抓好今年的粮食生产。”农业农村部种植业管理司副司长刘莉华说，中央采取了一系列超常规的措施来稳住粮食生产。农业农村部农情调度数据显示，截至4月18日全国春播粮食已经完成意向面积的21%，进度比去年快1个百分点，早稻育秧已经结束，大田播栽已经过了八成，进度比去年快了2.4个百分点。农业农村部将继续抓紧抓实抓好春耕生产各项工作，指导农民把意向面积落地、把关键措施落实，高标准高质量完成今年的春播任务，夺取夏粮丰收，赢得全年粮食丰收的主动权。
“随着疫情的好转，我们畜牧业的生产秩序也已经基本恢复了正常。今年保证市场充足供应的目标可以实现。”农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳介绍，一季度，全国肉鸡出栏同比增长4.8%，鸡蛋的产量同比增长了1.6%。全国奶牛存栏同比增长0.4%，生鲜乳产量同比增长了7.9%。
“按照中央的决策部署，农业农村部会同有关部门成立了‘菜篮子’保供专班，采取了一系列有针对性的措施，蔬菜供应在疫情期间实现不断档、不脱销。”刘莉华说，当前蔬菜消费需求在不断回升，我国蔬菜供应总量有保障。首先，蔬菜种植的面积增加了，当前全国蔬菜在田面积是6700多万亩，比2月底增加了2000多万亩。其次，近期温度总体回升，光照充足，有利于蔬菜的早发快长，预计未来一个月蔬菜收获产量是3400多万吨。第三，全国公路运输基本恢复畅通，农产品批发市场、大型商超、便利店基本恢复正常营业，蔬菜运销不断顺畅。
据介绍，截至4月18日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例1041例，其中重症病例85例；累计治愈出院病例77062例，累计死亡病例4632例，累计报告确诊病例82735例，现有疑似病例48例。当日新增确诊病例16例，其中9例为境外输入病例，一个月以来首次降至10例以下；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，其中1例为境外输入；新增无症状感染者44例，其中境外输入3例；当日新增治愈出院病例33例，重症病例无变化。
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