原标题：我国农产品市场总体稳定

本报北京4月19日电 （记者申少铁）记者从国务院联防联控机制新闻发布会上获悉：目前，我国农产品流通基本恢复正常，价格以稳中有降为主，市场总体稳定。

一季度“农产品批发价格200指数”先涨后跌，3月份平均指数为129.35，比2月份下降6.38个点，与1月份基本持平。分品种看，截至3月底，全国猪肉批发的周均价每公斤46.28元，连续7周下跌；牛羊肉、禽肉和鸡蛋的价格偏弱运行；蔬菜、水果价格季节性波动低于去年同期。（相关报道见第二版）

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