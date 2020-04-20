原标题：第三批自贸试验区向全国复制推广137项制度创新成果

本报北京4月19日电 （记者王珂）记者从商务部日前召开的辽宁等第三批自贸试验区设立三周年网上专题新闻发布会上获悉：3年来，辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西7个自贸试验区总体方案确定的1055项试点任务已基本实施，有效地融入和服务国家重大战略，对比试验、互补试验取得成效，初步形成了各具特色、各有侧重的试点格局，累计向全国复制推广了137项制度创新成果，较好地实现了预期目标。

在统筹推进疫情防控和企业复工复产方面，7个自贸试验区充分利用制度创新先行先试的优势，针对企业面临的困难精准施策，有效发挥了示范引领作用。截至目前，7个自贸试验区规模以上企业复工率已达100%。

在推进“放管服”改革方面，7个自贸试验区“证照分离”改革全覆盖试点正在有序推进，同时聚焦市场准入、项目建设、口岸通关、政务服务等重点领域，敢为人先，勇于实践，多项改革举措走在全国前列。

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