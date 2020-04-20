第三批自贸试验区向全国复制推广137项制度创新成果

本报北京4月19日电 （记者王珂）记者从商务部日前召开的辽宁等第三批自贸试验区设立三周年网上专题新闻发布会上获悉：3年来，辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西7个自贸试验区总体方案确定的1055项试点任务已基本实施，有效地融入和服务国家重大战略，对比试验、互补试验取得成效，初步形成了各具特色、各有侧重的试点格局，累计向全国复制推广了137项制度创新成果，较好地实现了预期目标。
在统筹推进疫情防控和企业复工复产方面，7个自贸试验区充分利用制度创新先行先试的优势，针对企业面临的困难精准施策，有效发挥了示范引领作用。截至目前，7个自贸试验区规模以上企业复工率已达100%。
在推进“放管服”改革方面，7个自贸试验区“证照分离”改革全覆盖试点正在有序推进，同时聚焦市场准入、项目建设、口岸通关、政务服务等重点领域，敢为人先，勇于实践，多项改革举措走在全国前列。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】