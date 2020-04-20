原标题：甘肃东乡 逐村逐户攻坚摘帽（决战脱贫攻坚一线探访）

今年春节以来，甘肃省临夏回族自治州东乡族自治县人大常委会副主任冯学忠大部分时间都泡在高山乡洒勒村和大树乡杨家村。

“因为疫情，村民外出务工受到影响。经过分析研判并征得村民同意，我们帮着贫困户流转土地、扩大藜麦种植面积，力争把损失补回来。”冯学忠说。

地处黄土高原和青藏高原过渡带，平均海拔2200多米，山大沟深，十年九旱——严酷的自然条件，让东乡县成为临夏州乃至甘肃省脱贫攻坚战的重点。截至2019年底，全县还有1.28万建档立卡贫困人口。

“整合州直单位选派的500多名干部，抽调1800多名县直单位干部，所有贫困村都已实行干部包抓挂牌督战，县级干部包村，其他干部包社联户，以更大决心、更强力度、更实举措逐村逐户分析、制定攻坚方案。”东乡县委书记马秀兰表示：“我们有信心和决心打赢脱贫攻坚战。”

稳就业：拓宽就地就近增收门路

“嘀！”体温正常，登记入册，消毒进厂，马阿西果坐到缝纫机前，开始了一天的工作。

马阿西果是达板镇达板村的贫困户，过去守在家里照顾孩子，一家四口全靠丈夫打零工，日子过得紧巴巴。在东乡县，类似的情况不少，贫困劳动力脱不开身，脱贫难度大、速度慢。

“扶贫车间就业门槛低，建在家门口，上班不误照顾家。”帮扶干部多次上门开导，马阿西果动了心，决定到邻近的达板镇凤凰山联合扶贫车间“试试看”。

一周后，马阿西果却打起了退堂鼓。车间师傅叫任春建，是个说话不绕弯的川妹子，电话里不留情面，“别人都能学会，为啥子你就不学，家门口挣钱都嫌费事？”

马阿西果憋红了脸，回到车间加班加点练，一个月后学成上岗。“现在底薪1500元，还有200元全勤奖，加班有加班费，中午免费吃食堂。”

“联合扶贫车间是为附近5个村的贫困户、易地搬迁户开设的，都是订单式生产，销路有保障。”达板镇凤凰山联合扶贫车间董事长徐向阳介绍，现有的267名员工中，有建档立卡贫困户132人。“疫情发生后，我们在做好疫情防控基础上，从正月初二就开始生产口罩。”

因为疫情，至2月上旬，东乡县有1.2万劳动力外出务工受影响。东乡县坚持内挖外联，加大组织输转、订单输转力度，最大程度解决就业问题。特别是针对易地搬迁群众滞留家中的劳动力，分年龄段、分工种建立起劳动力资源库，通过发动县内施工单位认领、扶贫车间复工复产、开发公益性岗位等多种渠道，广泛吸纳其就近就业。

截至4月初，东乡县已协调县内用工单位提供4000多个就业岗位，有外出务工意愿的劳动力也已基本返岗复工。

拔穷根：易地搬迁啃下硬骨头

凤山乡那拉斜户村，东乡县偏僻贫困的村子。这里隐于大山深处，纵横的沟壑阻挡着进出村子的路。今年39岁的何木洒，祖祖辈辈生活在此。

“靠天吃饭，土豆和玉米亩产只有300斤左右。”何木洒说：“吃水更难，没山泉也无河沟，就在院子里掏一口水窖，用来贮存雨水。”

凤山乡党委书记唐致真介绍：那拉斜户村海拔落差大、黄土易塌陷，居住很分散，各类基础设施建设成本高、管护运行难，要拔穷根就得易地搬迁。“第一批40户已于去年10月底全部入住达板镇安置点，今年6月剩余的58户也将全部迁出。”

“再过一两个月，我们一家就搬到达板镇上去了。”何木洒已经去安置点看了好几趟，越看越喜欢。“柏油路通到家门口，去哪都方便。拧开水龙头就有清水，好着呢！”

“十三五”期间，东乡县需易地扶贫搬迁的5255户贫困户都已完成搬迁入住，各安置点配套建设暖棚圈舍1574座。根据县情和今年决战脱贫攻坚任务要求，东乡县又自我加压、积极作为，实施了生态宜居搬迁工程。

“这是东乡县的自选动作，主要是面向生态环境恶劣、基础设施难以完善配套的边远山区25户以下自然村（社）和极度分散居住的群众，共计7769户。”东乡县委副书记杨志军介绍：通过地质灾害搬迁避让、棚户区改造等项目，一次性解决这些群众的吃水、行路、住房、上学、就医、就业等问题，夯实防止返贫的硬件基础。

位于洮河沿岸的47栋安居工程眼下正在加紧建设，力争今年8月底让搬迁群众入住。届时，东乡县还将按照居家创业、外出务工、兜底保障等划分多个类型，根据搬迁贫困户的实际情况和意愿精准落实后续扶持政策。

补短板：力争6月底“两不愁三保障”全面达标

或爆炒，或清炒，或油炸，翻锅颠勺数分钟，一道道色香味俱全的菜品摆上了餐桌……学员们互相品尝、互提意见。

“授人以鱼不如授人以渔。”东乡县职业技术学校校长妥凤英说，针对尚未脱贫的贫困户，县里拿出专门经费，组织开展汽车驾驶、中式烹饪、美容美发、电焊等12个工种技能培训，学费、伙食费、住宿费等全免。

家住百和乡杜家村的陈帆，是家里的顶梁柱。“以前在餐厅洗碗、收盘子，月工资2000多元。”春节前回家，得知县里有免费的职业技能培训，陈帆报名参加了厨师班。“已经学会了麻婆豆腐、大盘鸡等10多种菜品，还联系了一家农家乐，先帮厨再掌勺，每月能拿5000多元工资。”

对贫困户开展技能培训，是东乡县脱贫攻坚“冬春百日大会战”的内容之一。针对控辍保学、基本医疗、安全住房、饮水安全等保障水平，东乡县再跟进、再核查，对发现的问题逐一建立台账，逐项对照销号。目前，“三保障”到户类工程项目已全面开工建设。

凤山乡南岭村的马木洒家，不久前实施了饮水设施改造，“以前供水不稳定，时大时小，有时还断水。改造之后，水流大了不少。”

“经过摸底确认，全县需改造冻胀老化管道595公里，新建蓄水池1座，新建和改造入户1801户。”东乡县水务局局长马文明说：“预计4月底将全部完成，然后将普及智能水表，完善网格化维护服务管理等。”

东乡县将力争6月底让所有贫困户“两不愁三保障”全面达标。

(责编：任妍、杨曦)