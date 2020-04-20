为中小企业雪中送炭（今日谈）

浙江鼓励企业家参与涉企政策制定，企业家代表中原则上中小企业比例不低于50%；重庆对受疫情影响严重的中小企业及其职工，按规定给予应缴医保费3个月50%的援企稳岗返还；上海创新推出“大数据+担保”融资模式，为急需资金的中小微企业解了燃眉之急……连日来，各地陆续出台政策，加大对中小企业的支持力度，为中小企业发展做好服务。
中小企业既是吸纳就业的“蓄水池”，也是最终产品和服务的“螺丝钉”，在产业链条中不可或缺。中小企业特别是一些小微企业，抗风险能力相对较低，受疫情影响较大。因此，帮助中小企业渡过难关，既是稳就业的重要内容，也是推动产业链协同复工复产的必然要求。还应看到，中小企业的一大特点就是量多面广，不同类型、行业、规模企业受到的影响程度各不相同。各地只有在精准施策上多用心、多用力，才能助力中小企业渡过难关。
习近平总书记指出：“我国中小企业有灵气、有活力，善于迎难而上、自强不息”。既做好“雪中送炭”“雨中送伞”的帮扶工作，也多下“添柴加火”“添砖加瓦”的培育功夫，在党和政府以及社会各方面支持下，广大中小企业一定能够攻坚克难，迎来更好发展。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】