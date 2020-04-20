原标题：上海体育产业信心足

核心阅读

随着国内疫情防控取得阶段性重要成效，上海市体育企业加快了复工复产的步伐。目前，全市经营性体育场所开放率超过80%，市体育局出台12项措施多方面帮助企业渡过难关。从业者相信，体育产业经过“暂停”，仍有强大的发展动力。

“这段时间拿到的贷款，最低利率为3.55%，政府出台了很多优惠措施帮助我们体育企业渡过难关，让我们有了更多信心。”前几天完成与银行工作人员的交接后，上海洛合体育发展有限公司董事长戴富祺终于松了口气。

随着国内疫情防控取得阶段性重要成效，上海市体育企业纷纷加快了复工复产的步伐。截至目前，全市经营性体育场所的开放率已超过80%。企业在困境中寻求发展，政府将帮扶措施落到实处，各方形成合力，对冲疫情影响。

“人们打打球、出出汗的愿望非常强烈”

“我们复工第一天，来打球的人排队排了200多米，因为人与人之间都要保持1米左右的间隔。不过也可以看出人们打打球、出出汗的愿望非常强烈。”戴富祺说。洛合体育在上海经营着20多家名为“洛克公园”的体育运动场馆，目前已全部恢复营业，主要通过预约的方式进行人员数量和密度的控制。与此同时，一整套《抗疫防护措施及流程》已经纳入各个场所的日常运营，“每两个小时对公共区域进行消毒”“顾客归还的篮球和卡片等立即消毒”等规定事无巨细，力求为体育运动爱好者把好“健康关”。

从3月上旬开始，上海的体育企业在政府部门的指导下有序复工复产。3月17日，上海市体育局发布了《新型冠状病毒肺炎疫情期间本市体育场所复工工作指引（第二版）》，在疫情防控的同时，为体育场所向社会开放进一步提供指导。

上海市体育局相关负责人表示，体育场所是市民对体育最直观的印象。体育场所的复工不仅有利于企业恢复业务、增加收入，也是向市民传递一种信心。

疫情之初，上海就提出体育产业的“三个没有变”：体育产业作为朝阳产业的定位没有变，产业发展的市场和政策环境没有变，市民日益增长的体育消费需求没有变。产业从业者普遍表示，疫情过后，体育产业仍有广阔的发展空间。

“房租减免等优惠措施，为企业减轻了资金上的压力”

疫情期间，很多企业线下的经营受到了较大冲击。为了减少损失，部分企业也积极转变经营模式，寻找新的出路。“我们有一些健身产品的传统直营店，在疫情期间首次尝试开直播，通过线上线下结合的销售方式，也获得了一定的收入。”尚体健康科技（上海）股份有限公司总经理王海龙说。

当下，对正在恢复“元气”的体育企业而言，资金周转困难仍是最主要的“痛点”。为此，上海市体育局出台了12项措施，从加强金融信贷支持、减免场馆租金、补贴办赛费用等多个方面支持企业平稳发展。

“经过调研发现，体育类企业反映的问题主要集中在体育场所开放、房屋租金减免和中小微企业融资需求3个方面。”上海市体育局相关负责人表示，措施“对症开方”，助力企业开源节流，希望切实帮助他们渡过难关。

“房租减免等优惠措施，为企业减轻了资金上的压力，也为企业发展吃了一颗‘定心丸’。”戴富祺说。

4月初，一笔300万元的贷款到账，为上海瑞宇健身休闲用品有限公司总经理陈伟解了燃眉之急。“疫情发生后，公司线下业务几乎归零，线上销售虽然客单增多，但受到物流影响，导致库存积压。”陈伟说，资金临时周转困难的关键节点，政府部门迅速的反应和到位的措施提供了极大帮助。据了解，上海市体育局联合多家银行推出了针对体育产业的普惠金融服务产品，为体育企业解决现金流问题，目前已经与220多家有融资需求的体育企业进行了对接。

“政府的支持和大众运动需求的增加，给了我们从业者信心”

据统计，上海1.6万余家体育企业单位中，绝大多数是中小企业。目前，除体育教育培训类、体育竞赛表演类等受疫情影响较重的企业外，健身休闲类、体育用品销售类等企业已逐渐复苏。

政府的支持，让企业有了渡过难关的底气，很多企业主动求变，开始探寻经营危机催生出的新商机。戴富祺认为，互联网经营的模式和价值有待进一步开发和挖掘。“洛克公园除了线下场馆的运营，在智能系统的开发方面还需要再发力。”目前洛克公园在全国有上百万会员，通过优化和完善线上平台还可以吸引更多人参与篮球运动，“比如建立运动爱好者社区，加入篮球水平排行榜、赛事约战、智能进球捕捉视频分享等新功能。”

陈伟说，疫情期间居民居家健身需求大增，瑞宇健身一季度的线上销售额比去年增长了约60%，但因为疫情期间经营成本增加，导致盈利反而下降。“未来我们会调整盈利模式和工作重点，把更多精力转移至线上，目前已着手新产品的研发。”

按照计划，上海市第三届市民运动会将于今年举行，虽然目前根据疫情防控需要，大型赛事活动尚无法开展，但无论大众还是企业，都展现出了很高的参与热情。3月17日，上海市体育局发布了市民运动会招标公告，仅一周时间，各大类项目的竞标单位数量就超过了470家，比往年有了大幅提升。

“从整个产业链的角度，体育产业复苏可能还需要一段时间。”戴富祺说，“不过政府的支持和大众运动需求的增加，给了我们从业者信心。”王海龙则表示，目前企业已经开始寻求与社区合作，推动搭建社区百姓的公共健康服务体系，“相信体育产业在‘暂停’过后，仍会有很大的发展动力。”

(责编：任妍、杨曦)