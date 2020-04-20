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维护全球公共卫生安全 促进世界经济稳定发展

有的放矢 展现负责任大国担当

北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心

2020年04月20日08:39  来源：人民网-人民日报
 
原标题：展现负责任大国担当（有的放矢）

　　新冠肺炎疫情给世界各国人民的生命安全和身体健康带来巨大威胁， 是全人类面临的共同挑战。习近平总书记指出：“公共卫生安全是人类面临的共同挑战，需要各国携手应对。”我国始终坚持人民至上、生命至上的理念，按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，坚持全民动员、联防联控、公开透明，举全国之力抗击疫情。目前，我国疫情防控阶段性成效进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。与此同时，我国始终秉持人类命运共同体理念，既对本国和世界各国人民生命安全和身体健康负责，又对全球公共卫生事业尽责，充分展现了负责任大国担当。

　　加强国际合作，维护全球公共卫生安全。当今世界，人类面临着越来越多的共同挑战。面对重大传染性疾病这样的全球性风险，没有哪个国家能够独自应对，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。唯有秉持人类命运共同体理念，齐心协力、守望相助，才能有效应对挑战，共建美好地球家园。这次疫情传播速度快、感染范围广、防控难度大，不仅考验各国的公共卫生治理水平，也进一步凸显了加强国际合作的重要性。中国始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向国内外发布疫情信息，第一时间分享病毒研究成果，加强抗病毒药物及疫苗研发的国际合作。同时，与世界卫生组织保持良好沟通，通过向疫情严重国家派遣医疗专家组、与有关国家和国际组织举行视频会议等方式进行技术交流，及时分享实验室检测、流行病学调查、临床诊疗方案和防疫救治经验，共同维护全球公共卫生安全和秩序。

　　积极提供帮助，彰显疫情防控中国力量。当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，各国面临严峻挑战。在做好本国疫情防控的同时，我国积极向国际社会提供力所能及的援助，千方百计鼓励本国企业扩大重点医疗防护物资的生产供应，畅通防护物品和医用物资的出口渠道，努力维护世界各国共同利益。我国一些社会组织也通过各种渠道积极向有关国家提供捐赠，比如，中国红十字基金会设立“抗疫国际人道援助基金”，广泛动员社会力量募集资金和防护物资，驰援受疫情影响较严重的国家和地区，为全球抗击疫情和维护国际公共卫生安全注入正能量。不仅如此，从统一高效的指挥体系到科学精准的防控策略，从为了人民、依靠人民的理念到关口前移、重心下沉的防控模式，我国的防控策略、方法、技术等经受了实践检验，正在为世界疫情防控贡献智慧和方案。

　　有序复工复产，为稳定世界经济作出贡献。我国拥有世界规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，是全球产业链的重要一环，在全球价值链中的作用至关重要。随着经济全球化深入发展，我国供应链和产业链与全球价值链深度融合、相互嵌套。疫情对全球生产和需求造成全面冲击，也对全球产业链构成严峻挑战。控制疫情蔓延态势，才能巩固各国信心并稳定世界经济。各国应携手加大宏观政策对冲力度，防止世界经济陷入衰退。当前，稳住经济是我国承担大国责任的重要前提和基础。在确保疫情防控到位的前提下，我国及时出台财税、金融、保险等一系列支持政策，全力帮助企业纾解困难；打通关键环节，积极有序推进企事业单位复工复产，确保外贸外资企业复工达产，保障国际贸易和产能合作稳定，为保持全球供应链畅通和产业链完整、避免市场动荡作出积极努力。这既为企业化解燃眉之急，又为经济恢复平稳有序发展提供有力保障，维护了全球供应链安全。

　　（执笔：张伟玉）

(责编：任妍、杨曦)
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