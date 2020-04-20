新论：推动新一代信息技术向纵深发展

原标题：推动新一代信息技术向纵深发展（新论）

推动新一代信息技术与实体经济深度融合，使数字化的研发、生产、交换、消费成为主流，形成数字经济发展新动能

在抗击新冠肺炎疫情斗争中，新一代信息技术在病毒溯源、患者追踪、疫苗新药研发等防控工作，以及无人生产、远程运维、居家办公等在线工作中，都发挥了重要作用。未来，应该更加重视新一代信息技术在稳增长、促转型、育动能中的作用，推动新一代信息技术产业向纵深发展。

借助新一代信息技术，可以稳住制造业基本盘。从实践看，信息技术在加快复工复产、顺畅产业链运行、稳定制造业供应链等方面大有可为。例如，浙江一家工业互联网公司宣布永久免费开放企业疫情管理SaaS云服务系统，为企业提供人员返工管理、人员体温、隔离天数等系统化、规范化和信息化管理服务；又如，安徽推广远程生产管理系统应用，支持远程智能运维和预测性维修服务，解决制造过程中设备维修巡检、技术支持、车间实训等难题。做好生产协同和风险预警，工业互联网、人工智能等新技术有广阔空间，不仅能有力促进上下游、产供销、大中小企业整体配套、协同复工，而且能确保国内产业供应链顺畅运行。

前不久召开的中央政治局常委会会议强调，要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。应该看到，与传统意义上的基础设施不同，“新基建”不仅是产业发展的支撑平台和基础设施，而且呈现出与新兴产业融合发展的特征。其中的一些新型基础设施，自身就是一个大产业，既能孵化出更多创新与应用，促进产业数字化、融合化、高端化发展，又有可能被培育成引领未来发展的新增长点。因此，采取更多市场化办法，坚持企业主体、效益优先、集约高效、适度超前、绿色智能、安全可靠，加快“新基建”布局，就能为企业数字化转型提供强大的基础设施支撑。

当前，我国在全球新一代信息技术领域已经占据一席之地，产业规模体量全球领先，利用信息技术改造传统经济、培育壮大数字经济新动能的空间仍然很大。下一步，新一代信息技术产业发展应加快由大到强的转变。一方面，继续突出新技术供给和新产业发展，做强集成电路等信息技术领域的核心产业，强化人工智能、区块链、量子通信、5G移动通信等技术攻关，促进新兴产业培育。另一方面，要强化新技术新业态新模式对生产、流通、分配等经济活动的改造，支持建设若干数字化转型促进中心，推动新一代信息技术与实体经济深度融合，使数字化的研发、生产、交换、消费成为主流，形成数字经济发展新动能。

习近平总书记指出，科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家前途命运，从来没有像今天这样深刻影响着人民生活福祉。随着以人工智能、量子信息、移动通信、物联网、区块链等为代表的新一代信息技术加速突破应用，只要进一步把握大势、抢占先机，瞄准世界科技前沿，我们就一定能推动制造业产业模式和企业形态发生根本性转变，以创新带动转型，以增量带动存量，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

（作者为中国宏观经济研究院产业所副研究员）

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