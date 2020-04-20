原标题：中老铁路国内段超大断面隧道贯通

本报西双版纳4月19日电 （孔祥文、李军涛）19日上午，中老铁路国内段玉（溪）磨（憨）铁路景宽2号隧道顺利贯通。这是中老铁路国内段贯通的首个超大断面隧道，也是中老铁路国内段全面复工后取得的重要进展。

据中铁二十二局集团项目经理王冠英介绍，景宽2号隧道长约4.6公里，位于云南省景洪市境内，该隧道出口结构由双线变三线再变单线，出口端有一段长80米，开挖断面达249平方米，比一般铁路双线隧道断面大100平方米左右。超大断面设计主要是为以后扩建新线预留接轨条件，在接轨点分岔，可以新修一条铁路线。

由于断面跨度较大，钢筋自重较重，弧度平缓，断面受力极易出现不均匀等问题。“在施工过程中，技术小组创新工艺，有效解决了衬砌钢筋塌落的风险，并将技术总结形成专利。”王冠英表示，下一步工作是完善水沟、电缆槽及附属设施建设，隧道主体工程施工预计6月底全部完成。

据介绍，中老铁路国内玉溪至磨憨段全长约508公里，预计2021年底与老挝段磨丁至万象铁路同步建成开通。届时，昆明至老挝首都万象有望实现夕发朝至。中老铁路的建设，对于促进中国-东盟自贸区建设具有重要的意义和作用，特别是将促使中国、老挝两国的人流、物流、资金流、信息流等更加畅通，极大提升老挝的基础设施建设水平，推动“一带一路”倡议的实施。

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