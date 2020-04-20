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1至3月各项贷款增加7.1万亿元，达到季度最高水平

信贷支持实体经济的有效性增强

徐佩玉

2020年04月20日08:42  来源：人民网-人民日报海外版
 
原标题：信贷支持实体经济的有效性增强

　　本报北京4月19日电 （记者徐佩玉）记者日前从中国人民银行获悉，今年一季度，中国人民银行灵活运用多种政策工具，金融逆周期调控力度大幅增强，金融体系对实体经济的信贷支持力度明显加大。一季度，各项贷款增加7.1万亿元，达到季度最高水平。在信贷供给总量增长明显的同时，信贷结构优化，信贷支持的针对性和有效性在增强。

　　抗疫和受疫情影响大的行业得到有力贷款支持。一是卫生和社会工作行业贷款增速大幅上升。一季度，卫生和社会工作业贷款新增624亿元，同比多增286亿元。二是批发零售业贷款增速上升较快。一季度，批发零售业贷款新增4418亿元，同比多增2742亿元。三是交通运输、仓储和邮政业贷款较快增长。一季度，交通运输、仓储和邮政业贷款新增6289亿元，同比多增579亿元。

　　较多中长期贷款流向制造业、基础设施和服务业等领域。投向制造业的中长期贷款增速创2011年4月以来新高，高技术制造业中长期贷款继续较快增长。一季度，制造业中长期贷款新增2695亿元，同比多增956亿元；基础设施业中长期贷款新增9749亿元，同比多增1312亿元；服务业中长期贷款新增1.54万亿元，同比多增3063亿元。

　　小微贷款规模和覆盖面快速恢复了向上增长的趋势，预计小微企业受益将持续加大。一方面，普惠小微贷款恢复向上增势。3月末，普惠小微贷款余额12.4万亿元，同比增长23.6%，不仅扭转了1、2月份增速环比下降的状况，而且增速比上年同期高4.5个百分点；普惠小微贷款余额占各项贷款比重达7.7%，比上年同期高0.6个百分点，其中，信用贷款占15.4%，比上年末高1.9个百分点，占比显著提高。另一方面，贷款支持小微经营主体覆盖面扩大，增长出现大幅反弹。3月末，普惠小微贷款支持小微经营主体2787万户，同比增长22.2%；一季度增加89万户，其中，3月份增加71万户，比1-2月份的18万户增加明显，出现了大幅反弹式的恢复性增长。分结构看，一季度单户授信1000万元以下小微企业增加21万户，个体工商户和小微企业主增加68万户。

　　中国人民银行表示，下一步，将通过定向降准、再贷款等政策措施，继续引导信贷资金支持实体经济特别是小微企业的发展，预计小微贷款的规模和覆盖面将持续较快增长。

(责编：任妍、杨曦)
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