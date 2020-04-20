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快递进村成“爆款”

王法治

2020年04月20日08:47  来源：人民网-人民日报海外版
 
原标题：快递进村成“爆款”（云中漫笔）

　　近日，国家邮政局发布《快递进村三年行动方案（2020～2022年）》，明确到2022年底，我国县、乡、村快递物流体系逐步建立，符合条件的建制村基本实现“村村通快递”。与此同时，中国快递协会联合13家快递物流和电商企业也共同发出倡议，表示将积极响应和落实《行动方案》，同心协力推进“快递进村”。

　　对8亿农村居民和800多万农村网店来说，这无疑是个振奋人心的消息。自2014年“快递下乡”工程启动以来，快递服务网络不断健全，快递服务深入农民生活。2019年，全国农村公共快件取送点达6.7万个，乡镇网点覆盖率达到92.6%。如今，为打通快递进村“最后一公里”，《行动方案》列出明确的“时间表”，行业协会与电商物流企业积极响应，探索发展现代物流与解决“三农”问题有机结合之路，将有力助推乡村振兴。

　　从“快递下乡”到“快递进村”，看似一步之遥，实则困难重重。广袤的农村地区点多、面广、线长，且快递业务量稀少。高昂的“快递进村”运输成本让许多物流企业望而却步。直到2019年，仍有74.9%的建制村没有农村电商配送站。随着农村电子商务的蓬勃发展，物流短板成为制约农村产业发展的瓶颈。农村快递业务量增速加快，但很多农村居民收发快递仍需跑到乡镇一级的快递网点。

　　发展农村快递物流是乡村振兴战略的重要组成部分。为打破制约行业发展的瓶颈，从政策的顶层设计到行业的微观实践，都不乏创新之举。2019年，国家邮政局等七部门出台《关于推进邮政业服务乡村振兴的意见》提出，“将村邮站纳入乡村公共基础设施，强化电子商务、便民服务、收寄投递、自提服务等功能”。也有业内人士建议，通过政府购买服务、夯实物流基础设施等方式，打通快递渠道。可以说，这些都是基于农村快递物流发展现状的有益探索。

　　事实上，“快递进村”不只是为乡村振兴提供更多公共服务，更为快递业发展打开一片新“蓝海”。农村人口众多，居民收入和消费水平稳步提升，市场潜力不容小觑。2019年上半年，农村居民人均消费支出为6310元，同比增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.4%，增速比城镇快2.3个百分点。另一方面，各地特色农产品在快递企业货源结构中的地位愈加重要，榆林红枣、大连樱桃、赣南脐橙、盐池滩羊、阿克苏糖心苹果……丰富的农产品资源日益成为城镇消费者青睐的“爆款”。实现配送网络的双向畅通势在必行。

　　需要明确的是，实现“快递进村”并不简单意味着要铺设更多网点，更需要电商与物流企业在商业、流通、产业链等多方面的配合。正如中国快递协会联合13家企业在《同心协力共同推进“快递进村”倡议》里说的，“画大服务现代农业和农村电子商务的同心圆，共建共享农村快递物流的生态圈”，还有许多具体而细致的协调工作要做，这既需要企业自身的努力，更离不开社会各界的支持。

(责编：任妍、杨曦)
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