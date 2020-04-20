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电子政务愈来愈便捷

姜忠奇

2020年04月20日08:47  来源：人民网-人民日报海外版
 
原标题：电子政务愈来愈便捷（新视角）

　　通过智能柜台机，“不见面”一样办理业务；登录电子税务局，“非接触”也能办税缴费；线上提交复工申请，足不出户即可获知审批结果……“申报网上办，审批在云端”。新冠肺炎疫情发生以来，一些管理部门将政务大厅搬上网络平台，相继推出各项电子政务服务，为人们的生产生活带来极大便利。

　　疫情防控期间，电子政务的作用得到充分凸显。一方面，各地凭借大数据、云计算等分析手段，为疫情防控工作提供了精确的数据指引，构筑起“精准防控”“智能防控”的严密防线。另一方面，通过电子政务服务平台，公众和企业在指尖上就能享受到高效便捷的服务，解决了生产生活中亟待解决的难题，实现“数据信息多跑腿、企业群众少出门”的治理效果。从这个角度来看，电子政务的大规模应用，助推各地在疫情防控与复工复产、区域管控与城市正常运行之间找到平衡点，有利于统筹推进疫情防控和经济社会发展两条战线齐头并进。

　　电子政务在疫情期间集中“上线”，也折射出该领域存在的短板和问题。比如，“健康码”作为通行的“电子路条”，却遭遇异地无法互通互认的尴尬，给一些跨省返岗复工人员带来困扰；一些业务首次上线，流程设计不流畅，信息填报要求多，甚至需要事先邮寄资料预约；有的地方政务APP多达几十种，缺乏统一规划和有效整合，反而给群众办事带来新的麻烦……种种情况表明，电子政务的“数据壁垒”“信息烟囱”尚未完全拆除，用户体验不佳、平台各自为政等问题依然存在。这就要求我们加快创新步伐、完善体制机制，打通业务协同、数据共享等方面的堵点，让电子政务加速发展的同时，变得更加高效、便民、透明。

　　以更大视野来看，推进电子政务加速发展，是提升数字化治理能力的应有之义。近些年，随着“放管服”改革向纵深推进，各地不断创新“互联网+政务服务”模式，持续简化办事流程、优化办事体验、提高办事效率。从浙江“最多跑一次”、江苏“不见面审批”，到上海“一网通办”、贵州“足不出村，就村办理”，电子政务在全国各地陆续推开，在取得惠民便民实效的同时，也不断提升着数字化治理水平。如今，面对疫情考验，我们既要将各项电子政务用于眼下的疫情防控与复工复产，也要用于今后的城市数字化治理过程中。就此而言，各地不妨以当前电子政务加速发展为契机，推动数字经济发展，全面促进治理升级。

　　此次疫情是对我国治理体系和治理能力的一次大考。大考既意味着挑战，也蕴藏着机遇。只要我们总结经验教训，推进电子政务加速发展，提升数字化治理能力，就一定能让城市建设更智慧、让人们生活更便捷。

(责编：任妍、杨曦)
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