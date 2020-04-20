人民网>>财经

不见面审批、线上开庭、指尖办理，电子政务让中国——

且宅且复产

韩维正

2020年04月20日08:48  来源：人民网-人民日报海外版
 
原标题：且宅且复产

　　徐 骏作（新华社发）

　　为做好疫情防控，石家庄市裕华区行政审批局推广“不见面审批”模式。图为2月10日，该区政务服务大厅工作人员通过电话进行在线指导。

　　新华社记者 王 晓摄

　　图为2月18日，安徽省铜陵市中级人民法院利用“云上法庭”智能庭审支撑系统，公开开庭审理案件。

　　洪 伟摄（人民视觉）

　　图为4月11日，工作人员在武汉中华路街居民小区封控卡点，让出小区的人员扫描健康码。

　　新华社记者 王毓国摄

　　疫情防控不松劲，复工复产不能停，既点刹车又踩油门，如何把握好二者的精微平衡，成为现如今摆在城市治理者面前的最大考题。而近些年中国大力发展的电子政务、数字城市建设此时派上了用场：企业手续“不见面审批”、法律纠纷“线上开庭”、社区服务“指尖办理”……技术，让曾经的“两难”，逐渐变成了“两全”。

　　“电影台词说要‘站着还把钱给挣了’，我们的初心跟这个有点类似，就是一边让人们‘宅’着，一边还能让社会流动起来。”一位参与电子政务平台开发的程序员这样对记者说。

　　复工复产：一次不用跑

　　“现在防控这么严，想办复工复产手续估计很麻烦吧？”有这样想法的小企业主不在少数，江西宜丰宏鼎金属制品有限公司负责人黄滨就是其中之一。

　　朋友给他分享了“赣服通”。抱着试一试的心态，黄滨按要求提交了防控应急预案、复工人员返岗计划等材料，“没想到3个小时申请就通过了！”黄滨惊喜地说。

　　“赣服通”，是江西省以支付宝小程序为依托打造的综合性政务服务平台。在“赣服通”上，企业备案申请在线提交，申请材料线上流转，审核环节全程记录，“不见面”即可办完手续。

　　从前是“最多跑一次”，现在更是“一次不用跑”。黄滨不禁感慨：“手机上装个‘赣服通’小程序，可是咱江西人的标配呀。”目前“赣服通”实名用户数已达1730万，各类应用累计访问5.6亿次，日均活跃用户超50万。

　　除了把常规业务搬到线上，有些地区的数字政务平台还建立起“诉求响应机制”，开辟专门渠道收集、处理、反馈企业面对的新问题。

　　比如佛山一家科技公司负责人近日就在为企业还贷日期将至而发愁。“如果按照往年正常复工，还贷是没有问题的。但疫情发生了，没开工企业没有收入，同时还要支付工资，年前已经没有多少流动资金，希望可以延期还贷。”

　　心中急切的他尝试性地在“粤商通”APP上提出诉求，没想到很快就接到了佛山市金融工作局的电话，对其还款问题与新贷款的申请途径进行了明确而清晰的指导。“金融局的人说会帮助我们找到贷款银行，这真是雪中送炭！”

　　2月11日，广东省中小企业诉求响应平台正式在“粤商通”APP平台、广东政务服务网上线启动，这位佛山企业主能渡过难关，正得益于这一平台的建立。“我们对企业诉求进行了分析，发现用工诉求数量最多，其次是融资、税务、出口三类诉求。”广东省政务服务数据管理局副局长高尚省表示，下一步广东将继续扩大诉求响应部门范围，努力实现“企业有呼、政府有应”。

　　表面上是政务服务“线上大迁徙”，内里则是为广大企业特别是小微企业的“精准纾困”。近日，为推动解决疫情期间复工复产难题，国务院办公厅依托全国一体化政务服务平台，火速开通“小微企业和个体工商户服务专栏”，为全国小微企业、个体工商户提供一站式政策查询和办事服务。

　　“我国小微企业、个体工商户的数量非常巨大，有超过1亿市场主体，其中小微企业2000多万户，个体工商户7000多万户。”国家信息化专家咨询委员会委员、国家行政学院教授汪玉凯表示，“疫情期间，各部委、各地政府都出台了对小微企业、个体工商户的优惠政策，零零总总有很多，各地还不完全一样。有了这个专栏，小微企业、个体工商户就能第一时间获取政府对他们提供的优惠政策。”

　　在汪玉凯看来，全国性政务平台意义很明显：企业不会因为不知晓政策而延误复工复产，政府可以及时掌握企业遇到的最大困难是什么。“做好问题排序，有关信息和数据共享给投资企业，为企业提供个性化服务，这样才能使复工复产有序推进。”

　　案件诉讼：纷争云上定

　　“您好！这里是上海嘉定法院，请问您可以参加庭审吗？”

　　“我是一名医护人员，现在武汉支援抗疫……”

　　这是上海嘉定法院民事审判庭庭长徐芬在2月11日下午遇到的突发情况。

　　“按照原定计划，双方本应在春节以后来我院参加诉讼。但由于疫情的发生，被告方代理人回了老家，其中一人是湖北籍，无法按期返沪。原告朱女士作为医护人员已到达武汉抗疫一线，可能无法按期出庭。在这个特殊时期，遇到如此特殊的情况，我们决定采取在线视频方式开庭审理。”

　　王女士和严女士是本案被告代理人，在了解到原告支援一线的情况后，她们积极配合法院，分别于湖北和江苏老家登陆上海移动微法院，完成了线上开庭的初次测试。第二天上午9时30分，一场横跨三地的特殊庭审在云端展开。

　　“我是临时接到通知赶赴前线，线上庭审解决了我的燃眉之急，十分惠民，谢谢大家！”原告朱女士在庭审结束后表示。“线上庭审系统的开通，使得我们有条件按原定计划进行庭审。”徐芬说道，“我们一直所追求的更快更高效的开庭方式，正在成为现实。”

　　“原告代理人，信号正常吗，能清楚地听到我说话吗？”

　　“信号正常，可以清楚听到。”

　　“好，那我们准备开庭。”

　　整个庭审现场，只有戴着口罩的法官和书记员，而原告、被告席上空无一人……疫情期间，这样的场景在全国多地反复出现。虽然疫情给社会生产按下“暂停键”，但人民法院的工作并未因此耽误，对于人民群众纠纷的解决并未因此拖延。这背后，是近年来“智慧法院”建设的高强度投入。

　　“现在真的太方便了，只需要用智能手机提起立案申请就行，连门都不用出。”近日，因民间借贷纠纷需要调解的王某在通过微信“移动微法院”小程序立案成功后，忍不住发出了感叹。

　　与传统立案必须现场咨询、现场递交材料、7天审核等待相比，“移动微法院”实现了远程立案，当事人无需到现场，既节约了诉讼时间成本，也节约了诉讼经济成本，真正意义上实现了群众少跑路、数据多跑腿。

　　立案、审判之外，执行环节也可以“云上办”。比如对被查封房产的拍卖，河南省温县法院便尝试了“司法拍卖+VR”的新模式。

　　“原先在淘宝网上拍卖房产都是靠几张图片进行展示，当事人对房产信息掌握不全面，影响拍卖成交率，一旦竞买者要求实地看房，还需工作人员带领集中到现场，浪费大量司法资源，特别在疫情防控期间，还可能增加感染风险。”温县法院执行局局长杨得坡说，通过VR展示，竞买者足不出户便能360度对所拍卖房屋详细查看，及时解决了疫情防控期间竞买人实地看房难的问题，促进司法网拍质量效率双提升。

　　社区服务：方便多一“点”

　　今年35岁的陈松伟，是武汉腾青科技有限公司的CEO。一直想做基层社区治理信息化创新的他，在2018年3月上线了“武汉微邻里”小程序，提供“社区议事、报事”等功能，用户可以快速向社区网格员反馈自己的需求。但陈松伟也承认，那时产品“一直保持着比较低频的使用状态”。

　　“养兵千日，用兵一时”。谁都没有想到，疫情防控期间，“武汉微邻里”发挥了巨大作用。“1月份，武汉开展疫情收集工作，患者以社区为单位进行上报。”陈松伟说，他们就在小程序原有的社区报事功能基础上，直接更换报表，形成了“肺炎自查上报”功能。

　　陈松伟这个让人们多方便一“点”的小改动，恰好解决了社区疫情防控管理的难题。在大年初一下午5点半左右，小程序因为突然涌进来170万用户而宕机，他们连夜加班才让程序重新稳定下来。很快，“武汉微邻里”便成为社区管理和疫情上报的官方入口。

　　“我很自豪，小程序真的可以帮到一些人，特别是社区工作者。”陈松伟说，“武汉微邻里”已积累了近300万用户，完成了3万多次求助帮扶。“疫情防控期间，大家的日子都很艰难，但我们武汉有句话叫‘不服周（输）’，我们会一起坚持到疫情结束的那一天。”

　　科技对社区治理的赋能，体现在日常生活的细微之处。嗓子嘶哑着的保安、五颜六色的纸质出入证……在疫情防控初期，不少社区都是这样的场景。

　　家住北京市朝阳区的吕女士对这种卡片式出入证始终心存疑虑。“纸质容易遗失和伪造，存在一定安全隐患。而且补办程序繁琐，大家挤在狭小的办公区查验身份证、房产证，也有一定健康风险。”

　　于是越来越多的社区开始推行电子出入证。小区业主可通过物业APP或公众号进行实名认证，生成个人专属通行二维码，进出小区时由线下门禁工作人员扫码放行。既便利了居民出行，提升了安全性，也节约了物业人工成本。

　　正是这些看似鸡毛蒜皮的“小方便”，累积起来就成了社会治理的“大变革”。就像如今各地已广泛使用的“健康码”，最初只是阿里巴巴用于内部的员工健康电子卡。随着疫情蔓延，小区、商场、车站等节点纷纷设卡，人员信息都要手工填写、人工登记。这时阿里的经验迅速被余杭区政府捕捉到：如何杜绝“填表抗疫”？疫情防控可否也用数字化方式进行？就这样，这枚普普通通却又“信息量很大”的健康码，一步步从一家企业走向全国各地，至今为疫情防控、复工复产发挥着积极作用。

　　正如一位媒体人写道：最好的方式不是只停留在把一个个小区锁起来，而是要接着想办法用科技创造出健康码这样的新事物，在暂停与重启之间找到更好的平衡。

(责编：任妍、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved