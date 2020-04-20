提信心促消费 多项安心举措助力湖北武汉复工复产

暂停2个月后，武汉按下重启“加速键”，各行各业复工复产，城市经济重燃活力。

为了助力商户安全复工、更好经营，近日“春风行动”再次登陆武汉，重点从营造安心消费环境、商户佣金返还、金融扶持等方向为商户提供有效助益。

自疫情发生以来，美团先后推出多项举措驰援湖北武汉，并面向生活服务业商户启动扶持复工的“春风行动”，通过七项帮扶、到店商户免佣升级等举措，帮助商户伙伴渡过难关，打赢“复工仗”。

多项安心举措 恢复消费者信心

4月19日起，武汉市政府联合美团点评等企业向全体在汉人员投放5亿元“武汉消费券”，美团提供配套补贴打通吃喝玩乐四大场景，下馆子、逛商场、玩景区、住酒店、点外卖、叫闪购均可享受双重补贴优惠。需求拉动供给，消费券将激活消费潜力，活跃消费市场，借助美团在本地生活服务领域的优势，实现“市民消费、商户服务、政府和平台买单”的多方共赢，加速受疫情影响较大的餐饮、商场和文体旅游行业复工复产复市。

信心来自“安心”，让消费者安心消费，核心在于恢复消费信心。此前美团“春风行动”推出安心餐厅、安心住酒店、安心玩景区、安心逛商场、安心服务等“安心伙伴联盟”，全国近112.8万家已加入安心系列服务。现在“安心伙伴联盟”登陆武汉，2000余家商户已在线公示安心系列服务，用数字化能力引导商户将员工测温、口罩佩戴、环境消毒等防疫安全举措流程化、标准化、线上化，让“安心”看得见，消费者可以通过美团平台查找“安心”系列服务标签，线下到店扫“安心码”，为“武汉消费券”使用提供良好环境，让消费更放心。武汉肥肥虾庄总经理吴后军表示，“疫情前期我们真不知道怎么做好店面防疫工作，美团安心餐厅认证体系为门店防疫工作做了详细的操作指引，我们按照安心餐厅的标准来做检查和督导，顾客打开美团App看到‘安心餐厅’标志会更放心选择我们的餐饮服务。”

美团“春风行动”此前已率先在全国推行“无接触”服务，保障商户安全复工。美团将继续面向武汉商户提供全程无接触服务，包括美团快驴“无接触进货”，美团收银“无接触点餐”，美团外卖“无接触安心送”，实现从餐品制作到交付全程无接触，确保餐品从商户厨房到顾客餐桌的过程性安全。同时向商户推行“安心码”，逐步实现“一店一码”，用户进店前扫码，让商户安心复工，让消费者放心消费。

扩大消费增量 助力武汉复工复产

对于武汉商户而言，安全复工后还面临着提升单量、增加营收等难题，美团“春风行动”进一步增强对武汉商户的扶持补贴，助力商户扩量增收迎接回暖。

自2月1日起，美团外卖对武汉地区所有餐饮外卖商户持续推行免佣政策，截至4月，免佣政策已覆盖武汉2000多家餐饮商户，免佣和活动补贴累计金额超过3000万。“疫情期间，美团外卖对我们帮助很大。”武汉本地知名餐饮企业“老村长”负责人韩先生表示，解封之前，美团免了店里的外卖佣金，也提供了充足的骑手运力支持，以及推出“无接触配送“，让用户在点餐时更加放心，目前店里的外卖单量已经恢复到疫情前近七成。从4月起，美团外卖在武汉进一步升级“商户伙伴佣金返还计划”，对武汉范围内优质餐饮外卖商户、尤其是经营情况受疫情影响较大的商户，按一定比例返还外卖佣金，返还的佣金将直接打入商户美团账户，利用“回头钱”帮助商户盘活生意，提升单量和营收。部分在疫情期间受影响较大的武汉新老优质商户还会获得3个月的佣金调减优惠，此外，美团外卖将继续在武汉推出7-14天复工“流量红包”。

针对商户店面成本开销高等问题，美团结合自身优势，将流量转化为销量，助力商家更好的线上经营。自疫情以来，美团多次对湖北地区到店餐饮及本地生活服务商户提供佣金减免、年费有效期延长等举措；美团酒店振兴计划已面向湖北地区酒店和民宿商户提供4000套公益资源包；美团收银继续对符合条件的湖北地区商户赠送10000套收银系统。针对武汉爱心商户wakanda轻饮咖啡，美团提供的疫后恢复发展专项举措已全部落地，包括费用减免、流量帮助和补贴优惠等。

另外，不少商户在疫情前后面临的资金流难题，成为复产的重要梗阻。美团联合邮储、光大等银行合作伙伴提供200亿规模专项贷款，其中美团将继续对湖北地区小微商户提供七折优惠利率贷款。截止4月，武汉地区包括狼锅哥美蛙鱼头、78陆拾伍小郡肝火锅串串香(欢乐大道店)等超3000家小微商户、湖北地区超过1万家小微商户获得七折优惠贷款额度，总授信超4亿。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)