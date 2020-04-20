限量开放、服务提升 广东景区有序重启

4月13日，文化和旅游部、国家卫生健康委联合印发《关于做好旅游景区疫情防控和安全有序开放工作的通知》，在政策层面上对旅游景区的开放给出指导意见，严格规范解禁后旅游景区管理，确保旅游景区安全有序开放。目前，广东旅游市场已陆续进入重启状态，安全有序、周边自驾、康养运动等成为广东人出游的主基调。

多层级保障做足重启准备

3月27日，广东省文化和旅游厅下发《广东省文化和旅游厅关于我省部分地级市旅行社及在线旅游企业试点恢复经营活动的通知》，汕头、湛江、茂名、肇庆等12个地级市的旅行社及在线旅游企业可试点恢复本市区域内的团队旅游经营活动，多个试点城市组织“重启首团”，政府部门、景区、旅行社等方面发布多重保障措施为市场重启做准备。

肇庆市文广旅体局要求旅行社在有序开展市内旅游时，加强疫情防控的一系列准备工作，科学合理安排线路，加强游客报名环节的把控，做好出团前的各项保障工作，并规范旅游行程的安全保障。湛江市文广旅体局早在3月初就制定实施了《湛江市旅游景区（点）新型冠状病毒感染的肺炎预防控制指引》，指导全市景区做好复工复产的准备工作。

汕头广之旅组织的本地旅游市场重启首发团，除了需要请游客在报名前先出示“粤康码”外，还有车辆一天两次全面消毒、配备免洗洗手液、一人双座、空座率超过5成、一家一围用餐等多重防疫措施。肇庆广之旅在游客报名前，就了解游客身体情况以及过往生活轨迹，符合条件才可报名。

湛江吴川的鼎龙湾国际海洋度假区实行每日限流、限区域开园，目前开放德萨斯牛仔小镇、情人沙滩风情街等开放式景点，最大承载人数控制在5000人内。开园前景区就根据《关于印发湛江市A级旅游景区复工复产工作指引的通知》要求，制定了《景区公司复工疫情防控措施及应急方案》和《鼎龙湾景区开园前防疫工作指南》，景区每天对游玩区域以及相关设施进行无死角喷洒消毒液消毒，景区各店铺每日早、中、晚定时消毒，做到“一客一消”。

“周边自驾游”热度广州最高

中国旅游研究院近日发布《2020年清明节假日旅游市场研究报告》，清明节假日期间，广东、四川、新疆、青海、吉林、西藏等地旅游市场复苏较快，游客量恢复至去年清明假期的5成以上。马蜂窝相关数据显示，清明节前一周，广州的“周边自驾游”关键词热度环比上涨132.8%，位居搜索热度第一，而紧随其后的北京、上海这一数据分别为85.7%、51.2%。

中国旅游研究院表示，清明期间各景区客流结构以省内客流为主，都市休闲一日游、近郊周边游回暖复苏，自驾出行比例上升，家庭自助游成市场主力，52.5%的游客参与了踏青郊游，33.6%的游客参与了游园赏花。

已组织多地“重启首团”的广之旅方面预计，随着省内12城试点恢复市内跟团游经营活动逐渐铺开，市民的出游欲望将被进一步激发。

鼎龙集团鼎龙湾景区公司总经理张明则表示，接下来景区首先要做好的的事情是免费向全国医务工作者开放，欢迎这些“最美的逆行者”来度假，其次将对省内游客实施相对较低的价格政策。

康养游为市场增加优质供给

3月30日，中共广东省委宣传部、广东省文化和旅游厅、广东省体育局联合印发《关于积极应对新冠肺炎疫情影响促进文化旅游体育业平稳健康发展扩大市场消费的若干政策措施》（下称《措施》），提出实施“全域旅游在行动”计划，以品牌景区、度假区为核心，辐射带动周边城区、镇区、街区、城乡社区的观光游览和休闲度假，拉动区域消费链条；支持文旅企业增加乡村旅游、工业旅游、研学旅游、红色旅游、康养旅游、体育旅游、户外营地等优质供给。

作为2020广东省重点建设项目中总投资规模最大的文旅项目，张明表示，在旅游产品上，景区今年会针对运动、户外、康养的方向，依托鼎龙湾国际海洋度假区的有利资源，推出系列的滨海运动等主题活动以及游玩产品，充分向游客展示湛江滨海的活力与热情，同时，让游客在游玩的过程中，强化运动健康理念。今年景区投入巨资升级的鼎龙湾德萨斯水世界近期将计划开园，主题海狮表演馆、海田温泉等项目将继续丰富旅游配套，实现多业态发展，同时，景区也将更加注重非遗文化与旅游的融合提升。

《措施》还提出，疫情防控期间，要促进提高业务能力，练好“内功”。事实上，数据已经为疫情后的旅游服务给出了评分——中国旅游研究院报告显示，清明期间国内游客满意度指数为88.8，达到历史高位水平。对此，鼎龙集团鼎龙湾景区公司总经理张明表示，在服务上，今年会更加注重游玩卫生环境，推出了更严格的卫生维护执行手册，并且注重提升自身服务意识及服务水平，自复工以来，景区内部多次举办“五员一体”专题培训，提升业务水平的同时，提升服务水平。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)