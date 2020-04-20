完美公司“云签约”国家科研机构

4月18日，完美生命健康科技研究院与中国食品发酵工业研究院、中国日用化学工业研究院、暨南大学举行战略合作云签约。

完美（中国）有限公司董事长古润金表示，完美公司加大力度推动科研创新，通过与知名科研院所和院士专家开展合作，引进核心技术和创新资源，推动健康产业前沿技术成果的孵化与快速转化，共同构建尖端产学研一体化合作研究体系，为消费者提供更优质的产品和服务，为合作伙伴提供更大的平台。

中国保健协会副理事长兼秘书长、完美生命健康科技研究院名誉院长徐华锋指出，此次战略协议的签署是完美生科院从顶层设计到落地实施迈出的实质性的一步。希望借助两个研究院国家级战略平台和科技优势，利用完美的产品转化和营销实力，实现科技与产业的无缝对接。

中国轻工集团有限公司副总经理、食品院董事长、日化院董事长蔡木易表示，此次战略合作基于市场需求及行业发展，近期合作将从食品院和日化院的系列先进成果尽快转化，为完美公司及消费者提供优质的功能产品；中期合作，将根据国家发展规划和消费者需求，进行基础性和方向性的研究，为完美今后在食品、化妆品、洗涤系列产品等方面的开发提供可靠的技术保障。

暨南大学副校长洪岸表示，本次和完美生科院的合作，将整合暨大的科技创新资源，重点关注大健康领域，致力新型产品的开发升级。（牛广文）

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