原标题：如新：疫情下的转危为机 坚守与创变缺一不可

善于化危为机，已成为企业做好新冠肺炎疫情防控和复工复产工作的内在要求。但是，转危为机不可能自动实现，靠的是主动应变、奋力攻坚，靠的是善于找到化危为机的对策、路径和办法。

“明者因时而变，知者随事而制。”疫情期间，为了降低疫情对事业经营带来的影响，深耕个人保养品和营养补充品领域的跨国企业——NU SKIN如新，以快速的适应力、果断的决策力和高效的执行力，勇于开拓直播等线上信息传播模式、用行动践行品质初心、协同员工和事业经营伙伴打了一场发展主动战，在逆境中逆势而上。疫情防控形势向好后，如新有序组织企业加紧复工复产的同时，于去年动工的如新大中华创新总部园区二期项目也恢复建设，如新对中国经济在经过疫情考验后的发展前景充满信心。

直播营销战“疫”化危为机 全力提振市场信心

新冠肺炎疫情的冲击为企业经营发展带来诸多难题和挑战，同时也倒逼企业增强对复杂严峻局面的判断能力、驾驭能力和应对能力。

疫情初期，如新便意识到如果疫情持续下去，事业经营伙伴的业务和信心势必会受到影响和打击。因此，如新果断启动线上直播应急举措，来及时赋能事业经营伙伴的业务。

为了满足消费者个性化、多样化的消费需求，同时让企业的科技创新、产品品质等优势更加深入人心，如新精准打造了如新美颜社、如新养生堂、如新科情局三大内容板块，并邀请了多位拥有百万粉丝的营养健康达人、营养科普达人、美容护肤达人以及行业资深的研发大咖、品控大咖来到直播间，分别从美容护肤、健康养生、研发科普等方面进行深度分享，不仅为消费者普及更多的健康生活理念，也让消费者对如新产品的品质和有效性更加认可。

(如新三月直播中打造的如新科情局、如新养生堂、如新美颜所三大板块)

据悉，仅在2月份，如新的线上直播便创造了超3473.2万人次的观看成绩。在疫情期间，如新打响了一场云营销战役，助力企业转危为机，同时也加速了企业数字化升级进程，增强了事业经营伙伴对未来市场拓展的信心。

品质初心不改，只为保障消费者享受优质产品

疫情之下，如新始终将坚守品质作为基本遵循和重要着力点，在严格确保产品品质的基础之上，与生产、物流、供应商齐心协力，全力保障产能和市场供应。

如新始终秉承着“天然萃炼、科学验证”的产品理念，为确保产品在任何时候均有一致的有效性和安全性，如新从选题到实证，均严格遵循科学化质量管理的“6S品质措施”，详细严格把控：选题(Selection)、来源(Sourcing)、规格(Structure)、标准化(Standardization)、安全(Safety)、实证(Substantiation)6大环节，以制药的思路来研发和生产营养补充品。

(6S品质措施)

为了进一步保障消费者权益，NU SKIN 如新使用一物一码平台，跟踪每一件产品从出厂到消费者手中的全过程。消费者购买的每一件产品，均可通过电子监管码以短信、网络和电话的方式来查询真伪。所有产品必须严格按照国家规定通过审批才可上市，确保质量体系良好有序的运行。

疫情之后，如新将持续关注消费者的营养与健康，以6S品质措施坚守品质初心、以一物一码平台对售后追踪负责到底，同时从加强事业经营伙伴合法合规经营、保障消费者权益等多方面全面发力，为消费者带来更加优质的产品和服务。

生机复苏 持续看好中国市场前景

疫情发生后，如新在第一时间积极应对，携手员工和事业经营伙伴同心协作，通过开展多项举措，共克时艰。

而如新的事业经营伙伴和员工也充分展现出了坚强的意志力和凝聚力，每一位如新人用支持鼓励和守护相助的精神，为阻止疫情蔓延筑牢起强有力的屏障。尤其是湖北的如新事业经营伙伴和分公司员工，他们在困境中依然顽强挺立，甚至还为所有如新事业经营伙伴录制鼓舞人心的影片，再一次展现了在逆境中不屈不挠，团结协作，与公司一起共渡难关的精神。

随着国内疫情防控形势持续向好，“危机”向着“生机”不断转化，4月6日如新武汉形象店终于恢复营业，至此如新全国41家体验店、大中华创新总部园区、9个仓库、2个工厂已实现100%复工复产，将重现往日的生机与活力。与此同时，如新于去年底动工的大中华创新总部园区二期项目也于3月31日恢复建设，该项目是如新投资3.6亿元人民币的新生产基地，将以工业4.0的标准来打造，采用最新技术和智能化管理系统，将质量管理贯穿于整个生产过程。据悉，该项目建成后，基地生产的产品将计划同步供应如新亚太乃至全球市场，助力“上海制造”走向全球。

如新深知只有顺应全球经济发展趋势，企业才能获得更广阔的发展空间，从目前情况看，中国在应对新冠肺炎疫情上取得了积极成绩，以中国为首的亚太市场无疑是企业发展的新机遇。后疫情时代，对于消费者已经改变的行为和消费习惯，如新将继续加快数字化升级的步伐，坚守对品质的初心，不断加大对产品的科研投入，着力壮大新增长点、形成发展新动能，在抢抓机遇中赢得更大的发展空间。

(责编：夏晓伦、毕磊)