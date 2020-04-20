布局大健康产业 国内发出首张酸马奶生产许可证

在蒙古族悠久的游牧历史中，元玉浆贵为“蒙古八珍”之一，即为酸马奶，也是亦食亦药的保健佳品。记者4月15日获悉，国内首张酸马奶生产许可证已经正式发出。而这一内蒙古好物也即将步入京城。
据悉，酸马奶中含有一些特别物质，如溶菌酶、乳铁蛋白、分泌性免疫球蛋白A及乳糖等能改善肠道菌群，有益身体的免疫力。据记载，“酸马奶疗法”自古以来常用于高血压、高血脂、慢性胃炎、痢疾等疾病。
记者了解到，内蒙古中蕴马产业集团经过探索，结合传统蒙医医学的理论基础和临床应用，开发出具有符合国家和地方标准的元玉浆低温纯酸马奶。
事实上，现代医学也十分关注酸马奶的医疗保健作用，酸马奶含有多种活性有益微生物，对结肠炎、肺结核、再生障碍性贫血等具有辅助作用。
不过，目前市面上马奶资源稀缺，依然欠缺科学化、标准化、工业化量产的龙头企业和权威品牌，真正有机会品尝到的元玉浆人并不多。
据了解，从原奶筛选、杀菌处理、发酵生产再到产品包装、物流运输等环节都经过苛刻的条件，目前每一瓶元玉浆均可做到无任何物质添加。
对国内多数人来说，元玉浆有望成为人们接触马奶的新窗口。事实上，在国际上许多国家早已将其视为一种不可替代的营养品。
而随着公众对酸马奶的了解与认知，更多消费者有望体会到其调理肠胃改善肠道健康、提高身体机能等功效，并进一步感受到蒙古族的传统民族文化。
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