发挥供应链价值 助力湖北复产复工

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4月8日，湖北武汉正式“解封”，自此湖北省进入了全面“重启”阶段。疫情之下，人们的生活受到影响，不少企业也都遭受重创。在国内疫情平稳的当下，复工复产，可以说是战“疫”的另一个战场。

社区团购平台美家买菜结合自身供应链优势，调动多方资源，多部门、多供应商联动，通过连结上游农产品生产基地，又服务下游的美食餐厅的方式，为当下的援鄂助销、复产复工贡献力量。

搭建供需桥梁 全力保障防疫时期物资供应

疫情爆发正值春节期间，彼时由于交通隔绝、居民隔离在家等原因，造成蔬菜需求旺盛。为了保障更多隔离家庭能够及时购买到放心菜，美家买菜紧急调配各方资源，在2月4日正式恢复每日配送。

2月9日，在武汉疫情最为严峻的时期，美家买菜为武汉居民提供日常生活所需。此外，美家买菜通过单独团点、单独上线的方式对援鄂医疗队进行了生鲜供应。美家买菜相关负责人介绍道，在过程中，有一类水果库存不足，在批发市场封停的情况下，美家买菜仍然通过多方协调顺利交付。

抗疫战打响的第一时间，为了确保服务人员健康，保障服务和食品安全供应，平台启动了“疫情防控和保障小组”，全面实施和严格执行《仓储物流人员防护及卫生清洁消毒程序》和《供应商商品防疫保障》，实时关注并协调员工的健康安全等相关事宜。与此同时，为了避免过多人员流动接触造成疫情蔓延，美家买菜在社区团点采取了“分流取货，无接触”的方法——由团长分好货并消毒，用户单独取货。还有一些团长主动将货品送到用户门口外。

打通农产品流通渠道，助力湖北经济恢复

目前，疫情已经得到了控制，而湖北省各城市如今均已进入有序复工复产阶段，随着武汉解封，助力湖北经济复苏成为当下社会主要议题。

受疫情影响，蔬菜生产端由于采摘、加工人员严重不足，造成了菜品滞销，形成供需断档。美家买菜及时连接供需双方，紧急联动武汉市商务局，协调并组织人员采购销售配送，包括云梦泥蒿、汉川莲藕、随州莴笋、孝感白萝卜以及江夏红白菜苔等，共计百万斤。在为居民解决饮食问题的同时，也帮助生产端解决了菜品滞销的问题，缓解了农民种植压力。

现阶段，美家买菜与食材供应链平台美菜在全国范围内发起”春鲜节”活动，并联合央视新闻频道上线“谢谢你为湖北拼单”专题，重点助力湖北农产品销售。目前为止，美家买菜通过社区拼团形式，在全国上线热干面、小龙虾、鸭脖等十多种特色农副产品，日均销售上万个订单，累计销售额突破100万元。

资料显示，美家买菜围绕用户三餐的场景化需求，深入源头产地，实现蔬果油米面，水产肉禽蛋全品类覆盖，严控品质，为用户提供更贴心的买菜服务，将新鲜便宜的食材送到中国人的餐桌。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)