科技助力人工分类 加速资源利用

人民网北京4月20日电 近日，国内一高科环保企业研发的一款生活垃圾智能化分拣设备，在顺义区南法信镇宏远航城广场垃圾转运站投入运行。
据了解，北京市顺义区及早部署、精准施策，在抓好新冠炎疫情防控的同时，全力支持智能生活垃圾分类项目建设。混装的生活垃圾从投入口进入，经过一系列的高速分筛分拣，厨余垃圾、塑料废料、金属硬物从出口鱼贯而下，依类分出厨余垃圾、有害垃圾、回收垃圾、其它垃圾四类，不同垃圾被分别归类收纳，依序整理，分拣出来的厨余垃圾就地转化成有机肥。
据介绍，这套智能生活垃圾分类系统是中环汇峰环境科技（北京）有限公司自主研发生产，并配套了有机肥转化设备，有效提升了原有分类水平，实现了分类精细化，相较于分拣前降低了80%的生活垃圾运输量，分拣出的厨余垃圾就地进行有机肥转化，为广场绿化提供肥料供给。
据悉，项目于4月10日开工运行，生活垃圾随到随分，厨余、可回收物、其它等垃圾等得到了有效分离。
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