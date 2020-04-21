央企一季度运行形势逐步向好

本报北京4月20日电 （记者刘志强）国务院国资委20日发布的数据显示：受疫情影响，今年一季度中央企业主要经济指标下滑，但各企业努力克服困难，总体运行仍保持平稳状态，运行形势逐步向好。3月份，随着经济社会秩序加快恢复，相关指标明显改善。中央企业全力稳定生产经营，目前复工复产率已达到99.4%。
一季度，中央企业实现营业收入6万亿元、实现净利润1304亿元，同比分别下降11.8%和58.8%。随着我国疫情防控向好态势进一步巩固、生产生活秩序加快恢复，中央企业3月份当月实现营业收入2.2万亿元，已恢复至1月份水平。
一季度，中央企业完成固定资产投资3647.6亿元，同比下降4.5%，但3月份完成投资同比增长4.1%，月度投资规模已恢复至正常水平。（相关报道见第二版）
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