增信心，稳住外资基本盘（看！中国经济奋力突围⑩）

面对疫情，天津外企推进复工复产的脚步不停滞。图为工人在位于天津开发区的一汽丰田生产基地进行生产作业。

（新华社发）

今年一季度，上海实到外资同比增长4.5% 新增外资跨国公司地区总部和研发中心15家。图为上海陆家嘴金融贸易区。

新华社记者 陈 飞摄

随着重庆疫情防控形势持续向好，企业加快产能恢复，产业链稳定。图为重庆市沙坪坝区沃尔玛超市凤天路店内，市民正在选购商品。

孙凯芳摄（人民图片）

国际直接投资更加低迷、跨国投资观望情绪加重、全球吸引外资竞争加剧、传统招商引资活动受限、在华外企生产经营承压……新冠肺炎疫情给中国利用外资工作带来多重压力。

当前，外资对全国税收贡献约18%，外资高技术产业企业数占全国约1/4，跨国公司在华投资地区总部和研发中心逾2000家。稳住外资基本盘，有利于对冲疫情影响，也事关经济高质量发展和高水平对外开放，不容小视，不可放松。

抗疫期间，从南到北、从沿海到内陆，一场稳外资的战役也同步打响。

精准施策，携手外企共克时艰

在施耐德梅兰日兰低压（天津）有限公司的车间里，全自动化生产线一派繁忙。微型断路器源源不断下线，走进全球消费者家中。公司总经理郑智淞告诉记者：“说实话，过去一段时间，天津厂的压力可真不小。”施耐德电气在天津、武汉各有1家工厂生产高端微型断路器。疫情来袭，订单按时交付几乎没了指望。

在郑智淞看来，工厂这么快恢复正常产能，与当地政府部门不遗余力的协调密不可分。天津开发区将辖区划分为32个网格，每个网格内有专人对外企“一对一”帮扶，精准推动复工复产。

疫情给全球产业链供应链带来较大冲击。对此，中国早谋划、早行动，摸排困难、精准施策，携手外企共渡难关，连连出招“稳外资”，让众多来华投资的外商感受到温暖、增强了信心。

3月4日，中央政治局常委会会议指出，要在扩大对外开放中推动复工复产，努力做好稳外贸、稳外资工作，开拓多元化国际市场。3月27日，中央政治局会议强调全面做好“六稳”工作。4月17日，中央政治局会议要求加大“六稳”工作力度。一系列决策部署为稳住外资基本盘指方向、夯基础。在“稳外资”第一线，各地各部门一手抓疫情防控、一手抓稳资引资，最大程度降低疫情造成的负面效应。

摸排企业困难，走“深”走“细”——

2月下旬，上海对700余家在沪跨国公司地区总部和部分潜在总部企业开展全覆盖走访、对5万家外资企业开展全方位联系服务，及时了解外企防疫情况，解决外商在经营和复工复产复市方面的难题。

一些省份的商务部门迅速建立省市县三级疫情防控联络机制，密切关注外企受疫情影响及防控措施落实情况；开展线上问卷调查等方式，安排专人主动联系重点外企去“搭把手”。

解决实际问题，要“快”要“准”——

疫情发生后，中外合资企业北京倍舒特积极转型生产口罩。转产过程中，招工和许可证成了两大难点。了解企业诉求后，北京密云区和市经信部门现场调度、现场办公，先解决生产许可证问题，又协调其它服装厂支援工人，仅用4天，该公司的口罩生产线就正式投产，产能每天达30万只。

复工复产，原材料供应要跟上。江苏的三星半导体工厂正常开工，但原材料的最大供应商仙桃健鼎电子停产，其它供应商减产，导致原材料不足，影响产能。江苏省相关部门紧急联系昆山竞陆电子和鼎鑫电子，转达三星的具体供货诉求。随后，竞陆和鼎鑫均表示优先保证三星的订单。

出台帮扶政策，又“稳”又“实”——

商务部加大外资企业服务保障工作力度，先后推出一系列政策。4月1日，商务部又印发有关通知，从全力支持外企恢复正常生产经营秩序、持续优化外商投资环境等5方面提出24条实招。

各地也在力争让更多外企享受到政策红利。北京帮助协调解决外企采购、物流、税收、社保金、房租、融资等问题，让企业在稳经营、减负担、金融给予支持等方面增强获得感。受益于有关部门协调支持，一些外企得到了社保费用减半缴纳、住房公积金缓缴、采购急需防护物资等实实在在的帮助。

创新方式，激发引资更大活力

2月上旬，挂牌仅一个月的湖州德清经济技术开发区签下复工后的招商“第一单”。跟传统的招商引资不同，这次德清经开区尝试“云招商”，与投资方企业负责人进行视频会议，通过网络洽谈、网络签约，最终拿下总投资5亿元的中外合资项目大单。

“从去年11月开始，我们就和德清经开区接触并基本达成了投资意向，原本打算过完年就签约。”项目投资方财务总监须怡婧说。疫情发生后，须怡婧原以为签约时间要延后，不料德清经开区提出，通过网络会议进行签约。现在，该项目落地事宜稳步推进。

稳外资，不仅是稳住存量，还要促进增量。疫情让招商引资一度陷入“招商人员出不去、投资客商进不来”的窘境。由于不能现场考察洽谈，部分在谈项目也不得不暂停或延缓。

更严峻的挑战是，国际直接投资的“蛋糕”也有大幅缩小趋势。联合国贸发会议3月26日发布的《全球投资趋势监测报告》认为，受疫情加重的影响，2020年至2021年全球跨国直接投资将下降30%-40%，这比该机构3月8日预测的同类数据又有大幅降低。

内外承压，招商、安商、稳商，不创新不行！

举办“云上投资峰会”、启动“云端会客厅”、开展“云洽谈”“云签约”……各地借助互联网平台，创新招商引资工作方式，让受疫情影响而暂停的投资合作再次运转起来。

近日，志信（德国）进口医疗器械总部及生产基地项目与四川成都青白江欧洲产业城远程签约。从洽谈到签约，只用了不到两星期，这很大程度得益于当地的创新尝试。

疫情发生后，青白江欧洲产业城第一时间分批次梳理重点在谈项目、签约未注册项目、注册未开工项目，并分门别类建立台账、制定对策。整理资料过程中，该产业城捕捉到志信（德国）正选址落户的信息。志信主要从事德、美进口医疗器械整机及零部件总装，产业方向和欧洲产业城高度匹配。在经过多次视频会议的接触、磋商后，一份双赢的签约很快达成。

“云招商”“云签约”方兴未艾，一次次远程洽谈、在线招商、在线签约等接连举办，一批批带动力强、示范效应明显的项目落地开花。通过“面对面”“屏对屏”，江苏省签约外资项目118个，预计投资总额143.6亿美元，其中超亿美元项目38个。为确保招商引资不停摆，“选择山东”云招商系统紧急上线。自2月14日起开展了5场“屏对屏”招商、线上招商“城市专场”，分别举行重点外资项目推进会和重点外资项目视频集中签约仪式，与韩国、日本、香港、新加坡等国家和地区投资者“屏对屏”签约。

多措发力，营造长期引资优势

在霍尼韦尔UOP张家港工厂，4条生产线马力全开，工人已恢复日常的“四班两运转”状态。“霍尼韦尔在华工厂不仅承接中国客户的订单，也担负世界其他地方的订单。我们相信中国制造的力量，也相信中国经济的韧劲。”霍尼韦尔中国总裁张宇峰说。

近日，美国零售巨头开市客宣布将在上海开设中国大陆第二家门店。开市客闵行店内，每天消费者络绎不绝。14亿多人口、4亿多人的中等收入群体，不断升级的中国消费市场，为稳住外资基本盘提供了最牢靠的保障。

日本汽车制造商丰田近日公布最新的电动汽车计划，将与一汽合作，在天津建造一座电动汽车工厂，两家公司将在该项目中投资约12.2亿美元。该工厂预计年产20万辆纯电池、插电式混合动力和燃料电池汽车……

一些跨国公司没有因疫情而犹疑不前，反而加快了在华投资布局步伐。

中国美国商会2020年《中国商务环境调查报告》称，长期来看，中国仍会是大多数在华美资企业的重点市场。华南美国商会报告显示，75%的受访企业表示，不会改变在华再投资计划。

全球疫情对跨国投资的影响仍在发酵。稳外资，既需要短期施策，努力为外资企业排忧解困、共渡难关，更需要着眼长远，继续坚定不移深化改革开放，持续优化营商环境，增强外商长期投资经营的信心。

3月10日上午，上海市政府公布进一步扩大对外开放、持续打造吸引外资新高地的24条举措，涉及扩大开放、外资促进、提升投资便利化水平和强化外资保护四方面。当天下午，上海相关部门就在一家外资超市里举行通气会，向近10家外企代表解读政策新规。

这“24条”中有一条，即支持上海自贸试验区及临港新片区按照“一项目一议”的方式，争取在电信、科研和技术服务、教育、卫生等重点领域实现更大力度的开放。有外商3月10日上午看到这条规定后，立马打电话到上海市商委，申请“尝鲜”。

东部加速跑，中西部也紧跟。

台湾烘焙品牌“御品轩”在陕西市场深耕近20年。受疫情影响，今年2—3月，“御品轩”半数直营店暂停营业。面对压力，企业扩大微信小程序销售范围，并入驻3家社区电商销售平台。期间，线上销售额占总销售额的30%。目前“御品轩”全部直营店已恢复营业，企业同步对接电商平台，扩展线上销路。“政府展现出的执行力，让我们很安心，也很有信心。”经此一“疫”，公司副总经理林荣昌更加看好当地的营商环境。

据统计，今年一季度，全国高技术服务业实际使用外资同比增长15.5%，占服务业比重达29.9%，其中信息服务、电子商务服务、专业技术服务同比各增28.5%、62.4%和95%。

扩大开放、深化改革、优化环境、提升服务……随着一项项稳外资政策落到实处、渐显成效，会有更多外商来华投资兴业、共享中国机遇。

(责编：岳弘彬)