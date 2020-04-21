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坚持稳中求进工作总基调

本报评论员

2020年04月21日08:23  来源：人民网－人民日报
 

当前经济发展面临的挑战前所未有，必须充分估计困难、风险和不确定性，切实增强紧迫感，抓实经济社会发展各项工作。

4月17日，习近平总书记主持召开中央政治局会议，强调要坚持稳中求进工作总基调，指出稳是大局，必须确保疫情不反弹，稳住经济基本盘，兜住民生底线，要求在稳的基础上积极进取，在常态化疫情防控中全面推进复工复产达产，恢复正常经济社会秩序，培育壮大新的增长点增长极，牢牢把握发展主动权。

今年一季度极不寻常，突如其来的新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。经过全国上下和广大人民群众艰苦努力，在常态化疫情防控中经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复，我国经济展现出巨大韧性，复工复产正在逐步接近或达到正常水平，应对疫情还催生并推动了许多新产业新业态快速发展。同时也要看到，随着国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多，我国经济发展面临前所未有的挑战。做好今年经济社会发展工作，必须增强风险意识、强化底线思维，做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，特别是要坚持稳中求进工作总基调。

坚持稳中求进工作总基调，是我们党治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。稳和进有机统一、相互促进。面对当前严峻复杂的困难和挑战，稳是主基调，稳是大局。只有确保疫情不反弹、稳住经济基本盘、兜住民生底线，才能在常态化疫情防控中全面推进复工复产达产，恢复正常经济社会秩序，进而培育壮大新的增长点增长极，牢牢把握发展主动权。同时，只有在稳的基础上积极进取，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，坚定实施扩大内需战略，才能维护经济发展和社会稳定大局，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

这次中央政治局会议，不仅强调要确保疫情不反弹、稳住经济基本盘、兜住民生底线、加大“六稳”工作力度，而且提出了保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转的“六保”要求。“六保”是针对当前新形势提出的，是更接近底线的要求，坚决做到“六保”，是我们应对各种风险挑战的基本保证。在疫情防控常态化前提下，抓“六保”、促“六稳”，是坚持稳中求进、抓实经济社会发展各项工作的主要着力点。各级党委和政府要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实党中央对当前经济社会发展工作的总要求。

纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟。中国是有14亿多人口的大国，经济体量大、抗风险能力强；中国经济是一片大海，大风大浪又其奈我何？我们有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有雄厚综合国力和强大物质技术基础，有全党全军全国各族人民的团结奋斗，这是中国最大的“确定性”，我们要以此应对各种“不确定性”，尽快重振我国经济社会良好发展势头，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 01 版）

(责编：任妍、杨曦)
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