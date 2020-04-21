央企加速复工复产 3月以来盈利状况好转 

第一季度，中央企业努力克服疫情影响，总体运行保持平稳，特别是3月份以来，复工复产快速推进，企业经营活动基本恢复，多数企业盈利状况明显转好。在4月20日召开的国新办新闻发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍了一季度央企经济运行的具体情况。

●央企复工复产率达99.4%，3月份营收恢复至1月份水平

第一季度，受疫情影响，中央企业生产经营面临诸多挑战，主要经济指标出现下滑：实现营业收入6万亿元，同比下降11.8%，超过八成企业营业收入下滑；实现净利润1304亿元，同比下降58.8%； 3月份月度净利润比2月份明显回升，但比上年同期仍有较大差距。

“一季度，多数中央企业生产经营遇到前所未有的困难，效益恢复增长面临巨大压力，但各企业都在采取有效措施，努力克服困难、千方百计挽回损失。”会上，彭华岗从四方面介绍了央企经济运行的积极进展——

复工复产快速推进，企业经营活动基本恢复。2月底，央企复工复产率超过90%，目前已达到99.4%。其中，受疫情冲击较大的建筑、汽车、旅游等企业克服困难在同行业率先复工，承担重点工程、重大项目的央企也全力保重点保进度。

多数企业盈利状况明显转好。3月份，央企当月实现营业收入2.2万亿元，恢复至1月份水平，有11家企业一季度已实现同比增利，有43家企业3月份当月盈利水平恢复至上年月均水平。

重点行业投资平稳增长。受疫情期间部分行业停工停产影响，一季度央企完成固定资产投资3647.6亿元，同比下降4.5%，但3月份投资同比增长4.1%，月度投资规模已恢复至正常水平。看重点行业，石油石化企业、电力企业一季度投资同比增幅分别达到12.4%、2%。

企业财务结构基本稳定。3月末，央企平均资产负债率为65.6%，同比下降0.1个百分点；56家企业资产负债率同比下降，37家企业降幅超过1个百分点，整体偿债能力保持稳定。

第一季度，中央企业还积极作为，为疫情防控和复工复产作出重要贡献。彭华岗介绍，近段时间以来，中央企业坚决执行国家降电价、降气价、降路费、降房租、降资费等政策，已降低社会用户各类成本超过450亿元。其中，电网企业落实降低大工业和一般工商业电价政策，向超过5000万企业用户降费约200亿元；石油石化企业下调非居民用气价格，让利75亿元；电信企业累计为约16亿人次提供缓停机服务，对中小微企业、互联网专线、企业宽带在疫情期间执行减免政策，让利150亿元。

国资委宣传局局长夏庆丰表示，中央企业运用大数据、人工智能、云计算、5G技术等科技力量助力抗击疫情。有的运用大数据助力联防联控，如中国电科打造“一网畅行”疫情防控与复工复产大数据系统、中国联通推出社区风险预测和健康U码等大数据产品。有的加强医药科技攻关，如国药集团研发的新冠病毒灭活疫苗已投入临床试验，有的则提供数字服务、加快发展新业态，比如电信企业提供的视频会议、无线对讲等办公服务覆盖政企用户超过770万，免费服务时长超过4000万分钟。

●多措并举遏制效益下滑势头，尽快实现稳定增长

“受新冠肺炎疫情、国际油价暴跌和政策让利等多重因素影响，一季度央企效益出现下滑，但这是阶段性的，通过采取积极有效措施，可以尽力减少和挽回。”彭华岗认为。

随着生产生活秩序加快恢复，近期央企经济运行已出现积极向好迹象：一季度，中央企业原油、原煤产量保持正增长，建筑企业新签合同额同比增长3.7%，其中境外同比增长18%；3月份，火电企业发电量、水运企业货物总周转均已恢复至上年同期水平；4月份以来，央企的成品油日均销量、钢材日均销量均已经接近去年正常水平，售电量比去年同期略有增长。

“我们将正视困难、奋力拼搏、苦干实干，努力把被疫情耽误的时间抢回来，把损失降下来，奋力实现全年目标任务。”展望下一步工作，彭华岗表示，国资委和中央企业将多措并举遏制效益下滑势头、尽快实现稳定增长。

具体来看，为千方百计拓市场，中央企业将加快现有项目建设和订单生产进度，力争合同交付不延期、既有客户不流失、践守承诺不违约，同时做好国际化经营，努力保障境外项目和企业经营活动的正常开展、如期履约。为充分挖掘潜力，中央企业将加大降本节支增效力度，实施全员、全要素、全过程成本管控，同时加大低效无效资产处置力度，加快剥离不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务，深化亏损上市公司治理，坚决止住出血点、消灭亏损源。

●落实好国企改革三年行动方案，以改革应对疫情影响

“今年是落实国企改革三年行动方案的第一年。我们将主动改革、大胆改革、务实改革，推出更多能够激发企业活力、提高运营效率的改革举措，以改革对冲疫情影响。”彭华岗说：“三年行动”已形成初步方案，正在履行审批程序。据介绍，今年国企改革的大方向主要有几个方面——

完善中国特色现代企业制度，推动董事会应建尽建，落实董事会职权，加快建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

加快建立健全市场化经营机制，大力推进经理层成员任期制契约化管理和职业经理人制度，推动国有企业积极统筹运用各类中长期激励政策，着力提高企业活力和效率。

积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，特别是要推动混合所有制企业深度转化经营机制。

优化国有资本布局，推动战略性重组和专业化整合，引导企业进一步聚焦实体经济、做强做精主业。

进一步完善以管资本为主的国有资产监管体制，加大授权放权力度，有效发挥国有资本投资、运营公司功能作用。

大力推进“双百行动”“区域性综合改革试验”“科改示范行动”等专项工程，充分发挥示范引领作用。

进一步加强党对国有企业的全面领导，加强国有企业党的建设，充分发挥企业家作用，以高质量党建引领高质量发展。

制图：李 栋（新华社发）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 02 版）

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