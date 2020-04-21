日前，中办印发《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》（以下简称《通知》），为基层持续减负，为真抓实干撑腰，令广大基层干部十分振奋。大家表示，要贯彻落实好《通知》要求，腾出更多时间和精力抓落实，让减负成果更好惠及人民群众。

筑牢思想政治根基，坚决纠治形式主义问题

思想是行动的先导，力戒形式主义官僚主义是一场触及干部灵魂深处的革命。广大党员、干部一致表示，要认真领会《通知》精神，自觉加强党性修养，坚持实事求是的思想路线，牢固树立正确政绩观，在工作中把党中央决策部署不折不扣地落到实处。

《通知》要求紧紧扭住新发展理念推动发展，集中精力解决各种不平衡不充分的问题，决不能身子进了新时代，思想还停留在过去。湖北省宜昌市交通运输局局长胡朝晖说：“作为一名基层干部，要进一步筑牢克服形式主义官僚主义的思想政治根基，坚持实事求是，深入基层走近群众，在一线发现工作短板，最大程度地服务好群众。”

实事求是是我们党的思想路线。在湖南省安化县纪委书记张靖华看来，当前我们要统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，完成复工复产、脱贫攻坚等多项重要任务，面对重重挑战，更要从实际出发，“要在行动上摒弃形式主义官僚主义，在实践中践行初心，始终把人民群众的利益摆在首位，决不做自以为领导满意却让群众失望的蠢事。”

“党中央明确2019年为‘基层减负年’，现在又再次发文剑指作风顽疾，充分体现了党中央整治形式主义官僚主义一抓到底的坚定决心和定力，这为我们基层干部进一步松了绑、添了力。”贵州省息烽县温泉镇党委委员袁奎说，“眼下正值打赢脱贫攻坚战的冲刺阶段，我们要把更多时间和精力投入到工作中去，坚决防止数字脱贫、虚假脱贫，确保打赢脱贫攻坚战。”

守住“硬杠杠”，防止文山会海反弹回潮

一段时间以来，一些地方文山会海问题突出，束缚了基层干部的手脚。《通知》明确指出，着力提高文件、会议质量，进一步明确精文减会的标准和尺度，完善负面清单，不发不切实际、内容空洞的文件，不开应景造势、不解决问题的会议，做到真减负、减真负。

中办印发《通知》，要求防止文山会海反弹回潮，这让山东省泰安市泰山区岱庙街道党工委书记马云峰心里热乎乎、亮堂堂的：“现在，市里制定了周二周三不召开由下级负责同志参加的大型会议等制度，这让我们在一线解决实际问题的‘面对面会议’多了，大家特别欢迎，工作干劲也更足了。”

《通知》印发后，浙江省绍兴市上虞区丁宅乡党委书记孙丹青及时组织干部学习。“作为一名乡镇干部，我充分感受到了来自党中央的关爱，也对继续驻扎乡村、致力乡村振兴更有信心了。”他说，“建议通过上级示范引领、调整工作评价标准、利用现代科技手段等方式，推动《通知》在基层落地落实。”

重庆市奉节县平安乡是全市18个深度贫困乡镇之一。“改变贫困面貌必须实打实地干，来不得半点虚的假的。”乡党委书记邹远珍表示，“我们要按照党中央要求，不发不切实际、内容空洞的文件，不开应景造势、不解决问题的会议，投入更多时间和精力真抓实干，让乡亲们增加实实在在的获得感。”

改进考核方式方法，确保督查检查更精准有力

督查检查是抓工作落实的管用办法。但一些地方督查检查过频过密，给基层干部增加了无谓的负担。对此，《通知》进一步规范和管理，进一步改进督查检查考核方式方法，对清理后保留的“一票否决”、签订责任状事项以及涉及城市评选评比表彰的创建活动，实行清单管理……一系列严的要求、实的举措，受到广大基层干部欢迎。

《通知》提出充分利用大数据、云计算等信息化手段提高督查效率和质量，探索运用“互联网+督查”。这让广东省深圳市宝安区政务服务数据管理局党组书记、局长白政瑜深感振奋：“疫情防控期间，我们依托区大数据资源中心，将居家隔离人员管理、防疫物资资金管理使用等重点工作纳入督查范围，实现了全程动态管理、实时更新、精准分析等全闭环链条，提高了督查效率和质量。”他表示，将按照《通知》要求，让数据多“跑腿”，让干部群众少“跑路”。

“一些存在于企业、学校、医院、科研单位中的形式主义官僚主义相对不易被关注到，但危害不小。比如，有的监督检查中存在‘一刀切’看工作记录、统计表等情况，让这些单位的工作人员耗费了大量时间精力。”云南省临沧市临翔区委组织部干部张光菊说，“《通知》专门提出要重视解决这类问题，释放出鲜明导向和信号，有利于这些单位工作人员心无旁骛办实事，投入更多精力谋发展、解难题。”

目前，我国面临的风险挑战上升，基层干部责任更重、压力更大。《通知》的及时印发和落实，是对广大基层干部的关心和爱护。基层干部一致表示，要把更多时间用于抓落实，主动担当、积极作为，不断化危为机，实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 04 版）

(责编：任妍、杨曦)