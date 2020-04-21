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从浦东看志气心气朝气（人民论坛）

李泓冰

2020年04月21日08:23  来源：人民网－人民日报
 

　　从三十而立回望，时光穿梭间，浦东新区更辉煌。

　　善谋全局者，必先谋一域。中国改革开放每一部重要乐章，都由“一域”的恢宏变奏开始。南海小渔村变身深圳特区，让中国改革开放破冰，激活了珠三角和我国南方；而浦东荒野昂起的龙头向洋起舞，使中国经济战略布局发生历史性转变，长江三角洲和整个长江流域发力腾飞。

　　30年前，中国正酝酿进一步推动改革开放。那时的上海，浦西浦东宛如两个世界。“采取什么大的动作，在国际上树立我们更加改革开放的旗帜”？深刻把握经济全球化和中国改革开放总体布局，中央将决策的目光，落在扬子江与太平洋相激的上海浦东，适时打出浦东开发开放这张“王牌”。

　　开放是上海最大的优势，肩负新使命的浦东则志在成为当今世界高水平开放的一面旗帜。浦东30年创造的奇迹，折射出中国“改革不停顿、开放不止步”的坚定行动，更充分说明改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝。

　　今天，顶层设计与自主创新交相辉映。从破天荒向西方设计师招标陆家嘴金融贸易区建设方案，到锲而不舍对标国际最高标准、最好水平，奋力推进国际金融中心、全球科创中心建设；从全国第一家保税区到全国第一家自贸试验区，制度创新样本不断在全国多地“可复制，可推广”；从没人知道什么叫金融贸易区，到最新发布的全球金融中心指数显示上海首次晋升全球第四……而立之年的浦东，开发开放这张王牌打得更好。

　　“浦东发展的意义在于窗口作用、示范意义，在于敢闯敢试、先行先试，在于排头兵的作用。”创造浦东发展奇迹，有改革开放不断深化、经济全球化的天时，有襟江临海、长江龙头的地利，更有奋楫者先、勇为者成的人和。可以说，是无惧重重压力、敢攀全球高峰的先行者志气；大胆闯、自主改，以制度创新推动全方位创新的排头兵心气；肩起国家战略、脚踏实地干事创业的创业者朝气，成就了今天的浦东，也让浦东的未来更加可期。志气高、心气足、朝气旺，敢闯敢试、不断创新，追求卓越、争站前排，唯其如此，浦东才能“抗压”，才能在改革的深水区攻坚克难，才能在经济下行压力加大的时候，不断做大做强中国芯、蓝天梦、创新药、未来车、智能造、数据港等硬核产业。

　　“改革关头勇者胜，气可鼓而不可泄”。深化改革开放的征途，荆棘遍地。有昂扬向上的“精气神”，才能啃下“硬骨头”，闯过重重险滩。眼下，国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧，不稳定不确定因素显著增多。面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，中国如何战胜惊涛骇浪，在克服风险挑战中继续发展壮大？因应时势，更能认识浦东开发开放再出发的窗口效应：在压力中诞生，在压力中成长，面临外部环境变数和经济下行压力越大，浦东新区开发开放的勇气越足，奋楫向洋的信心越强，以志气、心气、朝气，不断点燃“冬天里的一把火”，一以贯之，逆势飞扬。

　　浦东而立，继续瞄准开放最高水平，全面贯彻新发展理念，朝着高质量发展目标，做大经济总量，做强创新能力，用7年时间再造一个新浦东。浦东奇迹的背后，是中国特色社会主义道路，是高瞻远瞩的国家战略。已经催生无数奇迹的中国道路、中国精神、中国力量，也必将继续点亮浦东、点亮上海、点亮中国。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月21日 04 版）
(责编：任妍、杨曦)
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