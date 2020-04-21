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马庄村转型（第一落点·决胜小康在基层④）

本报记者  龚相娟

2020年04月21日08:23  来源：人民网－人民日报
 

　　潘安湖国家湿地公园。
　　资料照片

　　核心阅读

　　曾经靠挖煤富了口袋，后来靠乐团富了脑袋，现在转型搞起乡村生态旅游。昔日的采煤塌陷地变成了如今碧波万顷的湿地公园，背后是一个小村庄的生态转型历程……

　　

　　走访江苏徐州市贾汪区的几个村，村民或问或提：“跟孟书记聊了吗？他可是这十里八村的名人。”听了几位老乡的话，带着好奇，往马庄村走。

　　一路走一路看。白墙灰瓦，两层小楼排列整齐，沥青路面宽阔整洁。还有更美的风景——站在村文化礼堂二楼眺望，长长的休闲广场尽头，连接的是碧波万顷的湿地公园，国家4A级旅游景区，叫潘安湖。

　　但10年前，这里没有湖，只有一片望不到头的采煤塌陷地。

　　富了口袋

　　孟庆喜是老支书，七十有余，爱琢磨，目光长远，敢闯敢干。他踏着时代的发展步伐，也见证了国家的巨大变化。

　　上世纪80年代末，听说村里人想让他回村当干部，孟庆喜跑出去“躲”了半个月。

　　为啥躲？改革开放后，孟庆喜响应以经济建设为中心的号召，靠养鸡脱贫致富，成了村里的万元户。“下一步计划弄个养殖场自己单干，合同都签了。”

　　一直躲也不是办法。回到家后，领导找他谈话：“马庄太穷了，都盼有个领头羊。你点子多，世面广，能不能带着大伙儿一块儿致富？”

　　孟庆喜横下一条心，走马上任后，连开3天动员会，从村委成员到村民党员，挨个谈话。

　　怎么致富，让大伙儿干点啥？马庄村地处徐州贾汪区，这里因煤建城，是江苏乃至华东重要的煤炭能源基地。“当时允许乡镇企业和村办企业开办煤矿”，村委会思考后制定目标，建个小煤矿，让村民收入两年小变化，5年大变化。

　　响脆的鞭炮声打破村里的宁静，第一个煤矿1987年元旦破土动工。一把把铁锨、一辆辆板车，10个月建成个煤矿。煤炭大车往返，给村里带回了喜人的收入。

　　再富脑袋

　　只富口袋还不够。“没事赌博耍钱，喝多了酒闹事，甚至违法犯罪。”孟庆喜沉思，这样的发展有什么意义？物质宽裕的同时，怎么带动提升精神文明？

　　左邻右舍，婆媳妯娌，曾经纠纷不断。马庄就在每个家庭都建立档案积分制，年底开展“马庄十佳”评选活动，评出“身边好人”“新时代好青年”“最美家庭”，树立典型，发挥榜样的力量。

　　业余生活如何丰富？老孟有个建议，组建一支农民乐团，不是民俗乐团，而是铜管乐团。听到的人都瞪大了眼睛：“专业团体都停摆了，咱农民能搞起来？”

　　但是，农民乐团第一次演出，一曲《西班牙斗牛士》让所有人听入了神。乐团火了，演出不断，让大家想不到的是，这个农民乐团2007年参加了意大利第八届国际音乐节。当宣布团体奖二等奖是“MaZhuang，China”（中国马庄）时，参演人员你看我，我看你，几秒钟内，从惊讶、确信，到欢呼雀跃。

　　文化搞起来了，马庄成了文明村，村办企业也跟着受益。最多时，来自8个省份26个县市的800多人来村里就业，合作伙伴也主动找上门。村里拿出一半积蓄又建了两个新矿。

　　换个活法

　　周边各村都在忙着“掘金”，每天货车疾驰不息。呼隆隆，载货而走，咣当当，空车又返。

　　矿区对安全生产要求极严，但孟庆喜还是提前做了转型打算，“煤矿是有限的，早晚一天会挖完。”村里考虑得远，拿出一半收入建水泥厂、纺织厂、食品厂。

　　2001年7月，距离马庄十几公里的一个村发生煤矿爆炸事故，贾汪区的小煤矿全部关闭。马庄村的人员转到已提前成立的公司。

　　“企业这些年变化也很大，从重工业到轻工业再到乡村旅游业。”老孟说，“快速发展，给集体经济增加了收入，打下了基础。但从长远看，污染是个问题，肯定得转型。”

　　说啥都要转！

　　2010年3月，潘安湖采煤塌陷地开工治理。第一期修复近1万亩，湿地公园占了大头，其中湖面4000多亩，占了一半。2012年9月，潘安湖景区开园。村民朱雪宁最早返乡，到景区开起了游船。

　　湖边一只水鸟扑棱飞走，朱雪宁看到说：“一到冬天，禽类特别多。”而此前，在这块土地上长大的她，“连麻雀也少见，最常见的就是老鼠。以前的臭水洼、黑沼泽竟然变成了国家4A景区了。”

　　一个湿地公园的好生态还能带来什么？村里又开始琢磨“怎么转”。

　　马庄地处潘安湖湿地公园西畔，规划定位是民俗文化体验区。文化搭台，经济唱戏。“过去是城里送文化下乡，现在是城里下乡看民俗文化。”老孟笑着说。马庄创办了啤酒文化节，引来全国各地名吃，节庆经济渐成气候。

　　潘安湖景区2017年被确定为首批国家湿地旅游示范基地。近水楼台，马庄发展起乡村旅游，整修房屋、河道，打造环村水系。闲置房改民宿，吸引能人返乡创业。马庄村党委副书记王侠说，以前都说饭店只选闹市区，现在村里的好生态把大家都吸引过来了，而他们又带动了四邻村民做起买卖。

　　现在，马庄村成了全国乡村旅游重点村。退下来3年的孟庆喜掩不住地高兴：“生产、生活、生态都变了，大家都吃上绿色饭，换了个活法儿！”  

　　本期统筹：许  诺


　　《 人民日报 》（ 2020年04月21日 04 版）
(责编：任妍、杨曦)
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