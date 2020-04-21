政策措施扶持中小微企业复工复产（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

河北石家庄市出台多项优惠政策，力促中小微企业复工复产。图为3月16日，在藁城区一家宫米厂，工人在运输产品。
3月2日，在江西省南昌县，百胜智能科技股份有限公司的员工操作设备从立体库获取制作道闸的零部件。
复工复产以来，辽宁省鞍山市宣传并协调落实惠企政策，促进企业恢复产能。图为3月19日，工人在一家公司的车间内作业。
江苏连云港经济技术开发区出台惠企稳企扶持政策，推进企业有序复工复产。图为4月17日，在一家水表制造企业的车间里，工人正忙着赶制订单产品。
3月4日，位于四川省内江市东兴区椑木镇的一家玻璃制品公司，工人正在加紧生产。
为了减轻疫情对中小微企业的冲击，国家推出一系列政策有力支持中小微企业渡过难关，中小微企业增强内功，努力作为，复工复产的步伐正在加快。
版式设计 张丹峰
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压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
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