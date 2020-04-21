抓重大项目 促有序复工

体温检测点工作人员严格检测登记，建筑工人保持一定间距并佩戴口罩认真施工，技术人员在车间安装调试设备，一辆辆物料运输车往来穿梭，塔吊林立、机器轰鸣……

近日，兰州新区绿色化工园区全面复工复产，项目现场一片忙碌，秩序井然。

科学防疫，分类分批复工

——截至目前零确诊、零疑似

走进园区的兰州康鹏威耳化工有限公司，三车间年产1500吨啶虫脒装置正在进行联动试车，技术人员逐一查看设备参数，时刻监控设备运行情况。

“政府帮我们解决了很多难题。”公司安环部部长张可为介绍，疫情发生后，兰州新区不仅全力协助企业做好人员信息采集，邀请疾控中心专家进行专业指导，还帮助企业落实隔离场所，协调采购口罩、消毒水等防护物资，为隔离人员上门配送生活必需品，有效保障了项目复工复产顺利进行。

新冠肺炎疫情发生以来，兰州新区严防严控、严查严堵，实现“零确诊”“零疑似”。“虽然如此，我们没有丝毫放松，牢牢坚持疫情防控和经济社会发展两手抓，特别是做好常态化疫情防控中重大项目的复工复产工作。”兰州市委常委、兰州新区党工委书记杨建忠说。

在全力做好疫情防控的同时，兰州新区利用气候干冷、光照充足、人员密度低等条件，统筹制定了分类分批复工复产方案，动员干部职工在正月提前错峰返岗，到岗以后进行相关培训和防护。

绿色化工园区是兰州新区履行国家使命、承接产业转移倾力打造的重要平台。按照兰州新区的远景规划，他们将用4到5年的时间将绿色化工园区打造成新区的第一个产值过千亿的产业集群，成为带动甘肃乃至西北地区快速发展的一支重要力量。

兰州大学教授、兰州新区绿色化工园区总顾问张有贤介绍，园区2018年6月获批设立，同年9月基础设施项目开工，目前落户项目112个，总投资额217亿元，其效率和成果不仅彰显了新区良好的营商环境、快马加鞭的干事创业热情，也凸显了兰州新区科学防疫、勇于夺取疫情防控和复工复产双胜利的显著成效，极大地带动了新区的高质量发展。

统筹指导，确保安全生产

——返岗1500余人，复工项目超过40家

兰州新区精准施策，统筹制定分类分批复工复产方案，建立向重点企业和项目派驻联络员制度，及时协调解决用工、资金不足等问题。

采取“一企一策”“一人一企”方式，专人服务绿色化工企业及项目单位。根据最初用工不足情况，开展“春风行动”网络招聘活动，为有用工需求的企业招聘500多人，主动与一些地方联系，接收当地劳务人员来新区务工，协调园区20家宾馆作为备用隔离场所，协调采购口罩、消毒水等紧急医用防护物资。

兰州新区财政局积极协调金融机构，主动对接新区绿色化工园区复工企业，及时了解企业的疫情防控资金需求，先后拨付新区石化产业投资有限公司一般债券资金2000万元用于相关项目建设；拨付甘肃莱安能源有限公司等3家企业各类奖励资金48万元。

兰州新区石化产业投资有限公司承担着绿色化工园区多个基础设施项目建设任务，为确保项目复工风险可控，公司规定，项目复工前7天必须进行报备；制定复工计划及《新冠肺炎疫情专项应急预案》；采取有效措施，确保员工途中、工作和生活中不被感染。

“对各个在建项目，一方面加强入场建筑工人筛选，对所有进出人员进行体温监测和实名制登记；另一方面对施工现场人流量大的地方进行消毒，所有施工人员必须佩戴安全帽、口罩等防护用品，并进行岗前安全培训等，确保项目安全有序复工。”兰州新区石化产业投资有限公司子公司化学工程公司副总经理王永强表示。

在绿色化工园区污水处理厂（一期），来自武威市的工人张新贤正在紧张施工。“我们住在宿舍，公司每天除了测量体温，还进行消毒，在这里工作很安心。”他说。

截至目前，新区绿色化工园区已累计返岗1500余人，累计复工项目超过40家，复工率100%，一季度完成投资20亿元。污水厂、供水管网、道路工程、物流园货场等基础设施项目全面复工，一季度完成投资6亿元。

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 14 版）

(责编：任妍、杨曦)