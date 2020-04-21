开放谈：用好新业态，扩大朋友圈

突如其来的疫情席卷全球。短短几个月间，中国的出口型制造业企业和外贸企业遭遇了企业停工、订单取消、物流不畅、零部件供应短缺等多重困难，甚至原来准备来谈判和参加展会的客户们短期内可能也无法按计划开展行程。无论是一般贸易还是加工贸易，很多传统外贸企业在疫情下都面临诸多障碍。

然而，宅在家里的消费者并非不想消费。对于一些人来说，他们反而有了更多时间在线上浏览各种商品。天猫国际在今年2月份进口商品销量同比增长超过52%，苏宁国际跨境商品整体销售额在3月份同比增长145.54％，跨境电商平台“洋码头”在整个疫情期间其流量上涨超过50%……要看到，跨境电商近几年本来就处于迅速增长期，疫情带来的线下活动萎缩给主要依赖于线上交易的跨境电商带来了新的机遇，也使得跨境电商及其相关“新业态”承担了更重的稳外贸的任务。在这种情况下，将跨境电商作为外贸新的增长点，予以政策扶持，确属明智之举。

4月7日，国务院决定在全国新设46个跨境电商综合试验区。至此，从2015年设立杭州跨境电商综合试验区开始，中国已经在30个省、自治区、市设立了105个跨境电商综合试验区。跨境电商企业也可以利用自贸试验区和海关特殊监管区等平台开展业务。

与此同时，跨境电商综合试验区促使跨境电商企业集聚在一定的空间范围内，政府部门实施专门针对跨境电商业务的试验性政策，有助于跨境电商生态环境的形成，也提高了政策效果，事实上也将节约监管成本。

很多跨境电商综合试验区也会复制和实施自贸试验区以及海关特殊监管区的某些政策。还应看到，不少跨境电商综合试验区所在地同时也是跨境电商零售进口试点城市或地区，可以开展网购保税进口业务。零售进口按照个人自用进境物品监管，大大便利了进口消费者，适应了跨境零售进口迅速增长的趋势。

作为增长速度最快的一种外贸新业态，跨境电商在大力促进一般贸易和加工贸易的同时，政府对跨境电商的支持政策可以带来更大效益。人工智能、虚拟现实、物联网、工业互联网等新技术的应用，无疑将使得跨境电商迈进一个新的发展时期。生产商将更加敏锐地把握位于遥远国度的消费者需求的变化，实现基于个性化需求的自动化规模化生产。

面对新技术带来的机遇与挑战，我们需要持续改革跨境电商管理体制，同时也要在相关领域持续扩大和深化对外开放。

在未来的几年中，中国将不断扩大对外开放，对于新型推销方式也将持包容的态度。比如，直播带货在国内成为电商推销的重要方式之后，越来越多进口跨境电商采用这种方式。随着抖音等中国视频社交平台在海外的火爆，许多跨境出口电商也开始使用直播这种方式。有估算表明，直播带货带来的转化和带货效果有时可以达到传统推销投入效果的30到50倍。这种十分直观的推销方式需要对消费者心理有准确的把握，对于跨境电商经营者来说，有时候还需要相当强的跨文化交流能力。

如今，5G等新技术的发展正在降低人们的沟通成本，拉近人们的文化距离，催生新的营销方式。从全球来看，跨境电商不仅将成为人们之间互通有无的贸易渠道，也会成为各国文化交流的渠道。可以预见的是，发展跨境电商新业态，将使得中国外贸的朋友圈越来越大。

（作者为对外经济贸易大学海南研究院院长）

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