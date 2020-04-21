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环球热点：10+3全力合作抗疫恢复经济

本报记者  高  乔

2020年04月21日08:26  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为在印度尼西亚雅加达的一所学校，工作人员正在进行消毒。
　　阿贡摄（新华社发）

　　东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议4月14日以视频方式举行，与会各方在遏制疫情扩散蔓延、提高公共卫生治理水平、推动地区尽快恢复经济发展3个方面达成共识。

　　“当前形势下，我们应当增强命运共同体意识，凝聚共同意志和力量，拿出更大决心和行动，密切协调配合，发出东亚国家风雨同舟、守望相助的信号，提振地区和国际社会的信心，争取东亚地区早日战胜疫情。”在视频会议中，中国国务院总理李克强发出倡议。

　　“亚洲和太平洋地区的疫情远未结束。这将是一场长期的战斗，我们不能放松警惕，我们需要每个国家都做好准备。”世界卫生组织西太平洋区域主任葛西健曾发出提醒。面对疫情冲击，10+3国家更加紧密团结，向世界发出合作抗疫强音。

　　

　　团结抗疫 支援给力

　　据越南通讯社报道，东盟10国领导人14日举行视频特别会议，在合作抗击新冠疫情问题上达成广泛共识。随后，东盟轮值主席国越南总理阮春福又主持了与中国、日本和韩国的10+3抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议。东盟成员国领导人、中国国务院总理李克强、日本首相安倍晋三、韩国总统文在寅和世界卫生组织总干事谭德塞出席在线会议。此次10+3特别会议是继二十国集团领导人特别峰会后，东亚地区就共同应对疫情举行的一次重要会议。

　　据中国外交部消息，此次会议取得重要成果，发表了联合声明。各方同意继续分享信息、交流经验，加强药物和疫苗研发合作，确保药品和医疗物资供应；设立特别基金支持东盟国家应对疫情；探讨建立重要医疗物资储备。各方一致同意致力于降低疫情对经济社会的影响，维护必要经贸合作与人员往来，保持供应链畅通，促进经济增长。

　　“目前，东盟国家抗疫形势仍然复杂。菲律宾新冠肺炎确诊病例快速增长，新加坡防疫形势出现反复，印尼作为东盟国家中人口最多的国家，防疫具有较大不确定性。”外交学院亚洲研究所所长郭延军在接受本报记者采访时指出，公共卫生人力资源和防疫医疗设备的紧缺，公共卫生能力建设的不足，抗疫经验的缺乏，是目前东盟国家普遍面临的抗疫挑战。

　　此前，10+3卫生发展高官特别视频会议、中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会、中日韩新冠肺炎问题特别外长视频会议和10+3新冠肺炎问题卫生部长视频会议先后举行，10+3国家已进行诸多合作抗疫的尝试，为东盟抗疫提供有力支援。

　　“中国疫情已基本控制，且始终积极参与全球抗疫合作，具有较为丰富的抗疫经验；日韩目前的疫情形势仍旧严峻，在应对疫情方面与东盟有相似经历和需求。”郭延军表示，中日韩的抗疫经历能够为东盟提供一定的参考，在10+3框架下讨论抗疫经验等话题，具有较强的现实指导意义。

　　综合应对 稳定经贸

　　“东盟与中日韩（10+3）是近邻，我们有门类齐全、优势互补的产业链和分工体系，有合作应对危机的宝贵经验和应急机制。从防控疫情角度讲，我们命运与共；从维护经济发展角度看，我们利益攸关。”在10+3特别会议上，李克强总理对10+3国家目前抗疫形势作出中肯分析。

　　据世界贸易组织预测，受疫情影响，今年全球贸易将下降13％至32%，全球货物贸易量将大幅萎缩，严重程度超过2008年金融危机。几乎所有地区的贸易都会出现两位数的百分比下降，北美和亚洲受打击最大。

　　此次10+3特别会议不仅着眼于共同面对疫情防控的严峻挑战，也为应对经贸合作、社会治理、人道危机、粮食危机等方面的综合考验提供解决方案。

　　“这次会议在诸多方面取得具有实际意义的成果。”郭延军分析，会议决定从中国-东盟（10+1）合作基金和10+3合作基金中划拨一部分资金作为东盟国家应对疫情的特别基金，为东盟国家应对疫情提供资金支持。与此同时，会议达成确保物资供应的共识，在医疗物资方面，考虑建立10+3重要医疗物资储备，在医疗物资、医疗设备、医疗研发等方面加强合作；在生活物资方面，考虑发挥10+3大米紧急储备机制（APTERR）作用，确保粮食安全，缓解疫情对东盟国家带来的经济社会压力。

　　据日本共同社消息，会议高度关注疫情对社会及经济的负面影响，各国将努力维持贸易及相关市场开放性，特别是尽力避免食品、日用品、药品及医疗器材的供应链断裂。

　　据韩联社报道，韩国总统文在寅出席10+3特别会议时表示，为了尽可能缓解疫情冲击，10+3国家应保持经济交流、人员交流、贸易投资和粮食等最基本物资的流动，希望10+3国家能最大限度启动全球供应网。文在寅提到，去年10+3各国就《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）达成一致，今年正式签署协定后，RCEP将发挥重大作用。

　　“在经济社会领域，此次会议有助于东盟与中日韩凝聚共识，提振经济信心；推进产业链、供应链和价值链进一步健康发展；促进区域经贸继续开放合作，进一步推动区域经济一体化。”郭延军指出。

　　多边合作 释放信号

　　“此次10+3特别会议无疑释放出合作抗疫的积极信号。”郭延军分析，从地区层面考虑，10+3合作抗疫也有利于避免东盟地区大规模暴发疫情。从全球层面考虑，随着疫情在全球不断蔓延，一些国家谋求自保，而非寻求地区合作，10+3特别会议向世界表明，东亚地区在共同应对公共卫生危机方面达成共识，加强多边合作是应对疫情的有效方式。

　　澳大利亚东亚论坛网站报道称，此次疫情对世界经济影响重大，可能让2008年金融危机重演。东盟和中日韩经济总量庞大，产业链、供应链深度融合，贸易交往密切，10+3国家贸易总量已超过10万亿美元，其中近一半属区内贸易。东盟和中日韩若能加强宏观经济政策对接，共同推动本地区生产及贸易回复，将助力各国渡过难关。

　　“在当前世界经济格局中，东亚仍然是最具活力的地区之一。”韩国外国语大学全球安全合作研究中心主任黄载皓表示，面对疫情冲击，地区各国以何种方式促进生产力发展、维护开放的经济潮流和全球化，对于世界有举足轻重的意义。疫情防控或将持久化，有必要降低东盟与中日韩之间的经济壁垒，进一步强化互利共赢的经济及产业合作机制，让新兴市场国家充分发挥世界经济增长引擎作用。

　　泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏表示，中国是世界上与东盟各国就抗击疫情举行会议的第一个国家，中国与东盟在强化地区合作应对疫情、互通抗疫物资方面颇有成果。在14日的会议上，与会国家提出了在“后疫情时代”的出路问题，要求加强东盟之间以及东盟与中日韩三国之间的合作，确保产业链和供应链畅通。这对于减少疫情带来的经济冲击、将地区经济拉回复苏轨道有重要作用。

　　“10+3是一个危机驱动的机制。10+3机制起源于1997年亚洲金融危机，当时为东亚地区共同应对金融危机发挥了重要作用。在这次共同抗击疫情、应对危机的过程中，10+3成员国凝聚共识、谋求合作，有利于进一步发挥10+3机制作用。”郭延军指出。

(责编：任妍、杨曦)
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