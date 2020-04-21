央企总体运行态势平稳 复工复产率达99.4%

本报北京4月20日电 （记者李婕）受疫情影响，中央企业生产经营面临诸多挑战。4月20日，在国新办新闻发布会上，国务院国资委方面介绍，一季度央企收入效益大幅下滑，但央企总体运行保持平稳态势，多数企业盈利状况明显好转。

复工复产快速推进，企业经营活动基本恢复。中央企业2月底复工复产率超过90%，目前已达到99.4%。受疫情冲击较大的建筑、汽车、旅游等企业克服困难在同行业率先复工。承担重点工程、重大项目的中央企业全力保重点保进度。

多数企业盈利状况已明显转好。中央企业3月当月实现营业收入2.2万亿元，已恢复至1月水平；有11家企业一季度已实现同比增利；有43家企业3月当月盈利水平恢复至上年月均水平；有37家企业效益降幅比1-2月收窄10个百分点以上。

重点行业投资平稳增长。受防疫期间部分停工停产影响，一季度中央企业完成固定资产投资3647.6亿元，同比下降4.5%，但3月份完成投资同比增长4.1%，月度投资规模已恢复至正常水平。从重点行业看，一季度石油石化企业固定资产投资同比增长12.4%，电力企业固定资产投资同比增长2%；3月份电信企业固定资产投资增长12.3%。

企业财务结构基本稳定。3月末中央企业平均资产负债率65.6%，同比下降0.1个百分点；56家企业资产负债率同比下降，37家企业降幅超过1个百分点；带息负债比率40.3%，同比持平；流动比率、速动比率等同比小幅提升，整体偿债能力保持稳定。

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