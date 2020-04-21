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合作抗疫，中国用行动说话

■ 贾平凡

2020年04月21日08:27  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　4月16日，《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器》。文章指出，“战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。”“在中方最困难的时候，国际社会许多成员给予中方真诚帮助和支持，我们会始终铭记并珍视这份友谊。”

　　国际社会的友谊，中国珍视并铭记。中国不会忘记，在抗击疫情的关键时刻，柬埔寨首相洪森访华，柬埔寨人民同中国站在一起；蒙古国总统作为疫情发生后首位访华的外国元首，专程来中国表达慰问和支持；在中国人民全力抗击疫情时，韩国总统文在寅表示，中国的困难就是韩国的困难；中国新冠肺炎疫情发生后，巴基斯坦第一时间发声向中方表达支持，克服困难提供宝贵物资捐助；不少国家从政府到民间都积极行动，为中方雪中送炭……国际社会对中国给予的宝贵理解和支持，中国人民铭记在心。

　　对外提供援助，中国尽力而为。中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族，中国始终在力所能及的范围内为国际社会抗击疫情提供支持。一批批解燃眉之急的援助物资，一条条弥足珍贵的防治经验，一队队经验丰富的医疗专家组，将中国与各国患难与共的情谊传播八方。数字最有说服力：截至4月10日，中国政府已经或正在向127个国家和4个国际组织提供包括医用口罩、防护服、检测试剂等在内的物资援助。中国地方政府、企业和民间团体已向100多个国家和地区以及国际组织捐赠了医疗物资。对于中国援助，塞尔维亚等受援国“会永远铭记”的表达，让人动容。

　　团结合作抗疫，中国发出倡议并用行动说话。当前，中国正同世界各国一道，大力加强抗疫合作，同心共克时艰。中国向世界倡议——坚决打好新冠肺炎疫情防控全球阻击战、有效开展国际联防联控、积极支持国际组织发挥作用、加强国际宏观经济政策协调。在国际组织方面，中国支持世界卫生组织发挥领导作用，制定科学合理防控措施，尽力阻止疫情跨境传播。中国向世卫组织捐款2000万美元，向海外派出多批医疗专家组。在世卫组织受到污蔑时，中国表达坚定支持，相信公道自在人心。

　　国际社会加强团结至关重要。如果国际社会出现分裂，病毒就会趁虚而入，加速扩散，疫情持续的时间将会更长，并会失去更多生命。新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类是一个休戚与共的命运共同体。在经济全球化时代，这样的重大突发事件不会是最后一次，各种传统安全和非传统安全问题还会不断带来新的考验。这就需要各国树立人类命运共同体意识，携手应对风险挑战，共建美好地球家园。

　　“阳光总在风雨后”。站在21世纪第三个十年的历史节点上，国际社会必须一起努力化危为机，以开放合作的实际行动抵御疫情冲击，共同维护国际卫生安全。唯有同舟共济、守望相助，方能彻底战胜疫情，迎来人类发展的新篇章。

　　（作者为本报评论员）

(责编：任妍、杨曦)
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