厦门推出惠台“26条”实施细则

本报电 据中新社报道，福建省厦门市近日就《关于进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施》（以下简称“26条措施”）出台《进一步促进两岸经济文化交流合作的若干措施实施细则》（以下简称“实施细则”），进一步明确了相关政策的申报、办理程序。

2019年11月，大陆推出“26条措施”，帮助台湾企业、台湾同胞“在更大范围、更广领域”分享大陆发展机遇。其中，围绕5G产业热点，积极支持两岸企业就5G产业开展交流合作，台企可按市场化原则参与大陆5G技术研发、标准制定、产品测试和网络建设。台企可同等参与大陆城市建筑垃圾资源化利用、园林废弃物资源化利用、城镇污泥无害化处置与资源化利用、再生资源和大宗工业固废综合利用等循环经济项目。

而近日厦门推出的“实施细则”公布并明确了具体政策及其申报条件、需要提交的材料清单、办理程序。此外，还将相关责任单位、联系人、联系电话、受理地点等一一列出。有不少还明确了办理时限，包括法定时限和承诺时限，方便台胞台企查询、了解和办理相关业务。

厦门市委台港澳办有关人士表示，厦门市将持续推进落实台胞台企同等待遇，把厦门打造成为两岸经贸合作最紧密区域、两岸文化交流交往最活跃平台、两岸直接往来最便捷通道、两岸同胞融合最温馨家园。

“大陆已持续出台‘31条措施’‘26条措施’等一系列惠台利民政策举措，为台湾同胞分享大陆发展机遇，提供更多同等待遇，受到台胞们的广泛欢迎和好评。”厦门市台商投资企业协会会长吴家莹表示，实施细则的及时推出，将帮助在厦台胞更全面、更准确地了解业务办理手续，切实享受政策优惠，真正感受到“厦门温度”。

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