“掘金”税收大数据 畅通经济“微循环”

当前，全国疫情防控形势总体持续向好，生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。税务部门立足职能、发挥优势，深挖细掘税收大数据，助力抢修因疫情受阻的企业供应链、产销链及物流链，为复工复产按下“加速键”，畅通经济社会发展“微循环”。

数字化检索 疏通供应链

受疫情影响，不少企业的原材料供应链受阻甚至断裂，面临“无米下炊”的窘境，税务部门充分发挥税收大数据特别是增值税发票数据覆盖面广、及时性强、颗粒度细的优势，细致化解原材料供应链上的“堵点”，加速企业复工复产。

称道新材料科技（上海）有限公司是一家生产口罩关键原料熔喷布的防疫重点物资生产企业。由于上游复工进度滞后，生产熔喷布的聚丙烯塑料粒子供应紧张，企业生产遭遇有员工、有机器、没原料的境况。

获悉企业难处，上海青浦区税务局依托税收大数据平台迅速开始分析匹配，帮助企业寻找原料。在税务部门提供的潜在供应商名册上，称道新材料“一眼相中”江苏金发科技新材料有限公司。供需双方经过自主自愿沟通协调后，金发科技立即开展生产线的技改调整，并于2月底向称道新材料供应适合熔喷布生产的原料粒子。

“我们是生产链上的一环，原材料问题一解决，下游企业也安心多了！”称道新材料负责人韩建鸣表示，“是税务部门的‘牵线搭桥’帮我们解决了原材料短缺问题，税收大数据真给力！”据他介绍，目前公司生产线已经扩充至第3条，日产量提高到3吨，有力保障各大口罩生产企业的原材料供应。

浙江康盛股份有限公司是一家生产制冷、机械用高压管材及延伸产品的上市公司，受疫情影响，原材料缺乏的情况开始影响企业生产。杭州税务部门在了解企业困境后，按照原材料名称、规格进行大数据筛选分析和供需匹配，帮助企业缩小供应商搜寻范围，促成了康盛股份和浙江龙盛薄板有限公司的合作，双方按照市场化原则，已经达成价值300万元的供货协议。

像称道新材料、康盛股份一样感受到税收大数据巨大能量的还有江西盛泰光学有限公司。当地税务部门通过增值税发票流量分析以及关系云图筛选，帮助企业联系到格科微电子（上海）有限公司等上游供应商，解决了原料短缺问题，盛泰光学得以顺利生产、及时交货。“眼看就要逾期交付承担违约法律责任，多亏税务部门及时出手。”盛泰光学财务总监丁苏琴激动地说道。

纳税人的关注点就是税务部门的发力点。各地税务部门持续巩固成果，拓展税收大数据优势。宁波税务部门第一时间成立企业复工复产专班，搭建“市局—区县（市）局—基层所”三级联动机制，依托税收大数据打通供应链，帮助解决原料短缺等问题。广东税务部门基于税收大数据开发上线“广东税务产业链智联平台”，供各行业企业发布需求、自主匹配，缓解上下游供需矛盾。黑龙江税务部门借助发票数据，为防疫重点物资生产企业逐一匹配潜在供货商，助力复工复产。

精准化分析 打通产销链

产得出、产得好，还要卖得出、卖得好。受疫情影响，“产销脱节”成为许多复工复产企业的“心头病”。税务部门急企业之所急，想企业之所想，巧用税收大数据，及时开展企业产销对接分析，助力企业复工复产更复销。

瓮福达州化工有限责任公司主要生产磷酸二铵、高效磷复肥、特色水溶肥等产品，是国内重要的化肥生产基地。眼下正值春耕时节，本应是化肥销售旺季，但因为疫情，公司积压库存达3万吨。

错过农时就是错失销路。看着满库房的化肥，公司负责人黄光柱急得焦头烂额。当地税务部门在了解企业难处后，借助税收大数据分析发现：东北、华北等地化肥需求十分巨大，瓮福达州化工就此打开了新销路。如今，每天1200吨化肥装车发往黑龙江、辽宁、陕西、山东等地，黄光柱乐开了花。

受全球疫情影响，不少外贸企业纷纷调整方向，尝试打开国内销路，尽快消化库存。对此，税务部门靠前服务、精准施策，依托税收大数据帮助企业答好出口转内销这道“转换题”。

位于杭州市余杭区的中亚系家纺企业，拥有中亚布艺、贝铭纺织品、艺贝家具三家企业，产品80%以上供应出口。随着海外疫情发展，中亚系三家企业一季度销售额骤减4607万元，同比下降36.59%。了解到企业困难，杭州市余杭区税务局通过分析税收大数据，筛选家纺产品销量较大的门店渠道，帮助企业对接顾家、大自然、慕斯等家居品牌。目前，中亚系企业已和50家家居连锁品牌门店初步达成了合作意愿，采用在门店上货的方式销售产品。

无独有偶，浙江东阳市航晓电器有限公司是一家专业生产电蚊拍的外贸企业，产品主要销往巴西、美国和印度等国家。随着疫情在全球蔓延，国外客户取消订单11个，价值75万美元。因为多数订单已经完工就等发货，订单的取消使这些货物大量积压。抱着试试看的想法，航晓电器在浙江税务征纳沟通平台发布了一则寻找国内销售渠道的求助讯息。仅2天时间，供销双方已经顺利对接，航晓电器第一批3000个电蚊拍投向了国内市场。

据悉，截至目前，浙江税务部门依托征纳沟通平台和税收大数据分析平台，已累计为262户出口企业的179种滞销商品匹配了19190户潜在国内采购商。

个性化服务 畅通物流链

物流是经济社会发展的“毛细血管”，连接上下游供应链、辐射国内外产销链。为确保疫情期间物流运输保持顺畅，各地税务部门借力税收大数据，助力保供应、积极促产销。

“对方如期收货，对我们很满意！”云南海润茧丝绸有限公司负责人殷培超在电话里向税务部门感谢道。

海润茧丝绸是一家从事缫丝、丝织品、茧丝副产品制造的劳动密集型企业。受疫情影响，企业复工后产出的5吨多生丝找不到托运方，眼看交货日一天天临近，位于山东的客户不断催促。

在辅导企业落实税费优惠政策的过程中，云南楚雄州税务局了解到海润茧丝绸的“痛点”。税务人员通过“金税三期”核心征管信息系统，细致梳理、精准锁定辖区内有承运能力的物流运输企业，第一时间将名单交到殷培超手中。2天时间，5吨生丝顺利发货，解了燃眉之急。

在广西，当地税务部门用足用好税收大数据，服务纳税人个性化需求，助力解决物流运输阻梗难题。

“我们最担心的就是甘蔗断槽，要是甘蔗不能及时运进来，我们就得停产。”这段时间受疫情影响，以制糖为主的广西博庆食品有限公司因为物流问题犯了难。

获悉企业诉求，广西河池市税务局立即跟进，在税收大数据平台检索行业、名称、发票等关键信息，筛选出符合条件的广西宜州市金瀚宇物流房地产有限责任公司运输分公司。在经过双方自主自愿的协商沟通后，金瀚宇运输分公司派出运输车辆400辆，支持甘蔗运输，助力博庆食品完成榨季制糖生产目标。

税务总局税收科学研究所研究员孙红梅表示，税收大数据是税务部门的“金山银库”，疫情发生以来，税务部门充分发挥税收大数据优势，进一步加强经济税收分析，按照税务总局党委提出的优惠政策落实要给力、“非接触式”办税要添力、数据服务大局要尽力、疫情防控工作要加力的“四力”要求，主动服务企业加速复工复产，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了有力支持。

(责编：车柯蒙、孙阳)