2020年，全球疫情蔓延和随之而来的各种“黑天鹅”事件将世界和中国经济置于前所未有的复杂环境中。如何在充满不确定性的环境中规避风险，把握机遇，是当下很多人都在思考的问题，无论是企业决策者，还是普通职场人。

当下，中国已经进入疫情恢复期，逐步全面复工复产，外界也将更关注中国的经济和商业发展态势和机会。对于职场人来说，当疫情带来的不确定性成为短期内“特殊的常态”，当很多熟悉的线下场景转移到线上，如何提高“弹性”?如何利用线上场景发现和创造机会?思考和解决这些问题也意味着发现当下的新机遇。

近日，FT中文网携手LinkedIn (领英)，通过线上直播的形式，举办今年首场FT“高端视点”沙龙。沙龙特别邀请到知名经济学家、上海交大安泰经管学院教授何帆，LinkedIn(领英)中国总裁陆坚，FT中文网出版人张延，以及福布斯U30精英张一驰，与超过800位职场人在线探讨与经济、商业和职场机遇相关的热门话题。

劳动力市场供需复苏 “云招聘”注入新动能

领英平台数据显示，进入疫情恢复期后，劳动力市场在供需两端的活跃度都在持续提升。疫情初期，即今年1月30日至2月8日，新发布职位数量年同比下降35%，职位申请量同比下降25%，特别是规模少于200人的中小企业职位发布量较去年减少83%。而截止到3月底(3月20日至3月26日)，职位申请量已经比去年同期增长了39%;新发布的职位同比增长21%，特别是中小企业职位发布量恢复迅速，但当前求职者还是更关注大型企业。

从行业角度来看，消费品、软件与IT服务，以及制造业在职业供需两端均受到显著影响，而医疗健康、公共安全和健身美体行业受到的整体影响最小。进入3月，职位需求量恢复最快的行业是健身美体、交通物流、建筑、教育和金融。同时，零售和消费品行业开始受到求职者关注，职位申请量很高，但职位发布量依然未恢复到疫情前的平均水平。

尽管传统的金三银四有些沉寂，但“云招聘”、“云面试”等创新的线上直播场景，以及职场社交平台为劳动力供需，特别是为春季校招，带来了新的动能。当前企业校招策略的变化，职位减少或暂缓发布，以及面试招聘流程长等都为校招带来了不确定因素。领英数据显示，今年1月30日至2月8日，校招职位申请量比去年同期降低了37%。LinkedIn(领英)中国总裁陆坚在直播中表示，“对于正处于职业起航阶段的毕业生来说，越是在风浪多变的时候，越需要依靠体量大、功能完备的航空母舰来保驾护航，这也是领英在特殊时期的独特价值。我们近期和企业招聘方、第三方平台合作提供更多校招职位;联合短视频直播平台快手开启‘名企云端校招季’，带领毕业生走进网易、京东、欧莱雅、博世、英特尔、知乎等20家名企的校招直播间;此外领英还推出‘职场人时间捐赠计划’，通过1对1职场导师连线，帮助毕业生与目标人脉相连，诊断简历问题，分享面试技巧，传递行业经验。截止到4月8日，已经有超过5800名领英会员报名成为职场导师，这些导师共收到了来自学生的1500多个邀约，其中有超过1000组师生已经成功匹配，并进入下一环节的线上辅导中。”

领英年度行家，福布斯U30精英张一驰分享了他对于职场新人的建议：“我建议当前求职的职场新人首先要定位好自己的核心竞争力，其次就是让简历更立体化和案例化，比如与其在简历中写‘熟练使用Excel’，不如用Excel做一个与生活或工作相关的小案例，还可以通过案例来展示你制作‘短视频’等数字内容的能力，未来也会有大量的需求和发挥空间，这段特殊的时期正好是职场新人修炼内功的时期。”

更具“弹性”的职场关系和“体验驱动”的在线场景将成新趋势

领英调研显示，疫情期间超过六成中国职场人有远程办公的经历，特别是互联网、金融、电子商务、教育行业普及程度更高，领英平台关于“远程办公”的搜索次数在过去两个月间增长了260%。远程办公和弹性工时不仅是应对特殊时期的一种方式，未来更具“弹性”的职场会成为趋势，它打破工作时间和地点的限制，给员工自由度去平衡工作与生活，同时激发和拓展潜能。领英《2019人才趋势报告》中显示，包括远程工作在内的弹性工作制是全球人才趋势之一，很多职场人在选择新工作时愿意优先考虑该因素。未来，随着VR，AI等技术的融合，这种趋势还会带来更丰富的体验和想象空间。

此外，“零工经济”也是职场人提升自身弹性的选择。《2020领英机会信心指数报告》显示，亚太地区在全球范围内零工经济的发展最为旺盛，而中国高居全球第二的位置。疫情带来的各种风险和不确定性，也促使职场人希望通过拓展副业或培养第二项生存技能来规避风险，创造机会。另外一个值得注意的现象是，女性可能会成为中国零工经济生态的推动者。领英疫情期间调研显示，有65%女性有过或计划过副业和兼职，这一数字超过男性(65%vs58%)，女性比男性更倾向于学习本职工作之外的新技能(67%VS59%)和拓展兴趣爱好(48%VS39%)。

拥抱线上场景 与机会保持联系

特殊时期，也为职场人获取机会拓展人脉带来阻碍和挑战。以前很普遍的一些线下场景，比如通过线下活动和会议结交人脉，拓展商业机会，包括线下的品牌营销活动等都将在短期内受阻，因此很多场景会从线下转移到线上，无论是职场人，还是商业决策者都可以更充分利用线上场景创造和发现机会。

陆坚表示：“在LinkedIn成立之初的一个重要发展阶段就是2008年硅谷经济泡沫的时候，彼时很多人的职业前景面临挑战和不确定性，这也使LinkedIn这样一个基于真实、可信的职业身份搭建的社交平台被更多人关注和使用。大家通过这个平台迅速拓展需要的人脉，随后很多企业雇主也开始在领英上寻找和定位他们所需要的人才，这种需求也催生了领英商业化模式的雏形。”

“截止今年4月，领英全球会员数量已达6.75亿，中国会员已经超过5000万，这是我们入华近六年以来持续投入的承诺。在这个过程中，‘真实可信’始终是我们的基因，在这个基础上我们帮助职场人跨越地域、行业拓展所需的人脉和职业机会;帮助企业定位所需的人才，获取精准的人才洞察。今天的网络世界信息是很庞杂的，而在领英你可以发现和获取更纯粹的职场信息，职业洞察，探讨职场相关话题，并从中发现灵感和机会。”

(责编：乔雪峰、夏晓伦)