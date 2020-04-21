报告：生活服务业首次取代金融业成互联网人才首要去处

疫情之后，加速“线上化迁徙”的服务业开始加紧和BAT抢程序员。这看似反常理，却已成事实。

据最新发布的《2020人才流动与迁徙报告》，生活服务业首次取代金融行业，成为IT互联网人才离职后的首要去处。

经此一“疫”，这一趋势不但没放缓，还被按下了快进键。

3月以来，全国各省纷纷发放电子消费券以刺激消费，带动了大量实体店转型数字化经营。仅在支付宝，每周就有近100万商家线上“开业”。这让企迈云商全员每天忙到飞起。这家总部在安徽合肥的公司专为餐饮业提供扫码点餐，排队叫号、取餐等数字化服务，过去不到一个月时间，接入的餐馆猛增两万多家。

CEO王友运告诉记者，公司3/4员工都是技术岗，不乏来自北上广互联网“大厂”的，今年至少打算扩招25%。他还表示，想从阿里挖几个程序员，因为各种商家数字化服务基本都跑在支付宝上。记者提醒他阿里程序员收入很高，王友运却不假思索地说，“我们也给得起”。

企迈云商是服务业摩拳擦掌招兵买马的缩影。

吸引互联网精英的，是眼下的机遇和服务业的未来。2020年这场全球大流行病，让线下餐馆关上了门，但却给服务业数字化升级打开了一扇窗。过去三个月，在支付宝等互联网平台的助攻下，中国服务业全面开启数字化升级，共享员工、无接触服务、无接触贷款……等新模式不断涌现。作为全球最大数字生活平台，支付宝还推出七大举措，用数字化武器全副武装服务业。

4月17日，国家统计局公布一季度GDP。服务业增加值下降5.2%，这和市场分析普遍认为服务业受冲击最大出现差异。工银国际首席经济学家程实认为，服务业的抗跌力得益于软件、信息技术服务业的正向贡献。

数据显示，信息技术服务业团队扩招幅度普遍在25%-50%之间，缺口最大的岗位分别是技术、运营、市场。

传统餐饮业也开始储备互联网人才。因撕毁员工求降薪请愿书走红的老乡鸡，疫情期间就开始数字化自救，把线下店搬上饿了么，并在线上推广企业团餐业务。最近老乡鸡宣布今年再招5000人，亟需人才中，大数据架构师、风控工程师、私域流量运营、IT产品经理等互联网岗位赫然在列。

拥抱数字化的不仅是餐饮业。总部在厦门的云筑智联，专为小区物业提供出入核身、登记，线上配送等数字化升级方案。今年仅二月份，全国就有7000多个小区接入系统，平均一天接入两百多家。

“以前一整天可能也就签下一家。”CEO林海潮表示，小区物业是互联网时代的最后一块死角，“现在我们花不到三个月时间拿下了。”在他看来，新战场才刚开始，因为物业公司不仅管理小区，还管写字楼、学校、商场。林海潮计划今年公司员工规模扩大40%。“招人，是为了打仗。”

随着景区逐步恢复开放，无接触服务、预约购票、智能限流等功能成为刚需，仅三月份，为景区提供数字化升级的快盈科技，就帮助超过50家景区上线支付宝，并为政府派发旅游消费券提供技术支持。为应对爆发性增长，公司技术岗规模比去年增加了30%，眼下“天天有面试，周周有入职”。

互联网人才的加入，给服务业带来了互联网基因，也创造了越来越多的新职业。某互联网公司前产品经理康凯就从事着一个新职业——“供应链管理师”。2017年底，他辞职创业，成为餐饮供应链公司鲜沐农场联合创始人，用数字化手段为休闲餐饮配送食材，团队从最初不到10人增加到现在的60多人，有之前在阿里做运营的，在百度做数据管理的。此外，像他这样从大厂辞职投身生活服务类创业的朋友、前同事越来越多。

康凯认为，大家之所以愿放弃大厂的高薪和稳定，都是因为看好生活服务数字化的前景。特别是经此一疫，传统餐饮业都看到了数字化服务的必要性和新商机，对第三方供应链服务模式的接受度会越来越高，“提前卡位，因为我们相信，机会是留给有准备的人的”。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)