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打造特色产业 助力乡村振兴

2020年04月21日16:56  来源：大众网
 

近年来，内蒙古牙克石市依托呼伦贝尔“天堂草原”和11万平方公里“天然氧吧”天然优势，持续实施 “蓝莓产业人才培养工程”，打造绿色生态经济，带动林区人民致富。

强化组织保障。推荐“蓝莓产业人才培养工程”入选自治区人才项目引领支持计划，同时纳入牙克石市“十三五”人才发展规划，落实专项资金104万元。成立由组织部门牵头，农牧局、林草局、人社局、工商联等相关单位具体负责的项目推进组，制定目标责任考评机制，重点突出种植技术推广、产品深加工和销售人才的培养。

强化智力支持。组织部门充分发挥统筹推进作用，聘请北京林业大学、内蒙古农业大学专家开展高端培训、专题讲座6期，对全市村“两委”班子成员、蓝莓种植户、种植加工企业进行全覆盖式技术提升培训，为项目实施推广提供智力支持。通过开展“林都英才”评选表彰，对行业内优秀创业团队给予资金奖励和精神激励。

强化示范带动。将培育新型种植业主体作为助推林区乡村振兴的重要手段，组织部门与10家企事业单位签订《“蓝莓产业人才培养工程”项目任务书》下拨专项资金，支持开展蓝莓种植加工、技术培训及市场拓展等。现有专业种植企业4家，种植蓝莓”48亩，提供扶贫就业岗位，带动贫困户增收。（张莉 王先悦）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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